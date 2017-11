Perú vs. Nueva Zelanda: Melcochita le tiene fe a toda la selección peruana 

‘Ganamos 2 a 0’, afirma Melcochita lleno de entusiasmo, quien recuerda que el país no vivía una euforia futbolística desde hace muchos años. “Los neozelandeses son como ‘Quico’, creen que existe una pelota cuadrada... son buenos jugando rugby, son grandazos y espesos. La clave es jugar al ras del piso, tocar y meterla”, indica el cómico sobre la selección peruana.

Pero no tendremos a Paolo Guerrero...

Paolo es uno, es muy bueno, pero saldrán 11 guerreros a la cancha. Yo tengo fe en el equipo y ganaremos 2 a 0, con goles de Jefferson y Cuevita.



Estás lleno de mucha fe...

Esta selección me hizo recordar al equipo que fue al Mundial del 70. Es más, se vive la misma euforia de esos años.



¿Eras amigo de los seleccionados de esa época?

Barraza (Miguel) y yo éramos parte de la selección, porque siempre estábamos con los jugadores, les contábamos chistes, andaban alegres y salían a la cancha sin tensiones. Por eso le recomiendo a Gareca que haga un poco de ‘risoterapia’ con los muchachos.

¿Eso ayuda mucho?

Claro, yo le envío chistes al ‘Orejas’ Flores, a Ruidíaz, a Jefferson, que es mi pata, y se divierten mucho, les quita la presión.



¿Y cómo viviste el Mundial del 70?

Era una cosa de locos, lo vi en blanco y negro, en un callejón en La Victoria donde vivía. Después de cada partido ganado salíamos a celebrar a la calle, me encontraba con Lucha Reyes, ella cantaba y había harta fiesta.



¿Irás al estadio para el partido en Lima?

No... la gente no me deja ver el partido, todos quieren una foto y termino diciéndoles: Imbécil... Además, me emociono mucho y como estoy viejito, cuido mi ‘Bobby Cruz’.



(E. C.)

