Perú vs Nueva Zelanda: Canción de Pedro Suárez-Vértiz se viraliza en redes sociales y emociona a hinchas [VIDEO]

El enfrentamiento entre Perú vs Nueva Zelandaemociona a todos los hinchas de la blanquirroja. A la fiesta del fútbol se suma el cantantePedro Suárez-Vértiz, quien no dudo en enviar un mensaje emotivo a los peruanos.



Pedro Suárez-Vértiz publicó su mensaje de aliento acompañado de la conmovedora canción que interpretó para la Copa América 2004. "El Triunfo tan soñado". La publicación alcanzó las 39.825 reproducciones y los más de ocho mil me gusta.



El cantante considera que Dios ha tenido que ver mucho con que Perú este a un paso de ir al mundial. "Padre mío te pedimos en nombre de tu hijo Jesus, perdón por todas nuestras faltas y queremos agradecerte por cada día nuevo que nos regalas para disfrutar de los nuestros", escribe Pedro Suárez-Vértiz en Facebook.



El mensaje del cantante es sumamente religioso. "Queremos agradecerte también por la gran oportunidad que hoy nos das, de definir nuestra clasificación a Rusia 2018, jugando con NZ. Pudiendo haber sido otra selección más complicada", señaña Pedro Suárez-Vértiz en Facebook.



Pedro Suárez-Vértiz también cree que el hecho de que Perú juegue con Nueva Zelanda hace más accesible el pase de la blanquirroja al mundial. "Sabemos que tú intervienes cuando los humanos ya lo dimos todo. Lo daremos todo hoy y te esperaremos. Necesitamos que nos brote confianza, concentración e inspiración, que sabemos habita en nuestro espíritu", indica el cantante en Facebook.



Los seguidores de Pedro Suárez-Vértiz responden con amén la publicación del cantante en la mencionada red social. "Pedrito , de verdad que tienes un corazon enoooormeee , Amen", se lee en Facebook.



La blanquirroja enfrenta hoy 10 de noviembre a los kiwis por el partido de ida del repechaje por un cupo a Rusia 2018. Perú busca no perder para definir en Lima con Nueva Zelanda su retorno al Mundial tras 35 años. (Hora: 10:15 p.m.) (TV: Movistar Deportes - canal 3) (TV abierta: América Tv y ATV)