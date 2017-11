Perú vs Nueva Zelanda: René Gastelumendi es criticado por comentario sobre distrito de La Victoria y "kiwis" [VIDEO]

El hecho de que el equipo neozelandés entrene en el colegio Markham generó muchos comentarios en redes sociales. Uno que no paso desapercibido es el del periodista de Cuarto Poder, René Gastelumendi, quien escribió en su Twitter que hubiera sido friky que los "kiwis" entrenen en Matute.



Lo que más generó las burlas de los usuarios en redes sociales que que René Gastelumendi escribió que en los alrededores de Matute está La Parada y Gamarra . El comentario del periodista fue viralizado en redes sociales y recibió 438 me gusta en Twitter.



Un usuario identificado como Carlos le respondió al periodista René Gastelumendi en Twitter y lo calificó de gilazo. La respuesta del joven recibió 800 me gusta: "A ver gil...si vas por Vía Expresa, agarras el puente elevado para entrar a Manco Capac y doblas en Isabel La Católica para entrar a Abtao...dónde ch*ch* ves La Parada y Gamarra? Pituquito palomilla. Anda primero conoce La Victoria y luego escribe. O pon tu Waze, gilazo".



La repuesta del joven fue aclamada en Twitter. "Lo quiere así explicado o le hago un planito para que se ubique? Hasta para querer ser gracioso tienes que tener esquina y no quedar como gil",escribió el usuario en Twitter para darle el toque final a René Gastelumendi



La página de noticias satíricas El Panfleto también le respondió a René Gastelumendi."Para llegar a Matute no tienes que pasar por La Parada ni Gamarra. Hay una avenida llamada "Isabel La Católica". Ellos se hospedan en el Marriott y no hay forma que se vayan por allá. La rica papa canchán que comes llega a La Parada. Se nota que no conoces ni tu ciudad, baboso", se lee en la cuenta de Twitter del sitio web. El periodista optó por no referirse a las críticas.

Un poco friki imaginar al equipo neozalandés en los alrededores de Matute, viendo por la ventana La Parada, Gamarra, cuando vayan a entrenar. — Rene Gastelumendi (@renegaste1) 13 de noviembre de 2017

A ver gil...si vas por Vía Expresa, agarras el puente elevado para entrar a Manco Capac y doblas en Isabel La Católica para entrar a Abtao...dónde chucha ves La Parada y Gamarra? Pituquito palomilla. Anda primero conoce La Victoria y luego escribe. O pon tu Waze, gilazo — Carlos (@cparedess1502) 13 de noviembre de 2017

Para llegar a Matute no tienes que pasar por La Parada ni Gamarra. Hay una avenida llamada "Isabel La Católica". Ellos se hospedan en el Marriott y no hay forma que se vayan por allá. La rica papa canchán que comes llega a La Parada. Se nota que no conoces ni tu ciudad, baboso. — El Panfleto Perú (@elpanfletope) 13 de noviembre de 2017

Se nota que tienes que salir con chofer, camioneta privada y guachimán para reportear. Para ti es "zona de guerra", pero para cientos de miles de peruanos es su barrio, su mercado y su centro de labores. Comentario más imbécil de la semana llega gracias a Gastelumendi. — El Panfleto Perú (@elpanfletope) 13 de noviembre de 2017

