Perú vs. Nueva Zelanda: Rosángela Espinoza le pide gol a Jefferson Farfán 

Rosángela Espinoza luego que el diario británico ‘The Sun’ la calificó como una de las modelos más glamorosas de América Latina, por las fotos que hizo con la camiseta de la selección, continuó arengando por los futbolistas peruanos y espera que este viernesJefferson Farfánanote ante los neozelandeses.

“Las mejores vibras, que les vaya súper bien, nos está costando un montón esta clasificación. Quisiera un gol de Jeferson Farfán, sería bueno para que se reivindique. También de Cueva (Christian) y Yotún (Yoshimar). Sé que van a jugar bien. Vamos al Mundial”, afirmó Rosángela Espinoza.



Otras figuras de ‘Chollywood’ también enviaron sus mensajes de aliento a la selección peruana.

Alexandra Hörler: “Somos superiores. Deben jugar con la pelota en el piso, algo que nos faltó con Colombia. Los muchachos están preparados y lo han demostrado, estoy segurísima que traeremos el triunfo”.

Natalie Vértiz: “Estoy con sentimientos encontrados. Le tengo fe a la selección, vamos para adelante. Pase lo que pase, apoyaremos. Espero que ganemos 2 a 0. Ahí está Gallese para tapar los goles y debemos seguir apoyando a Paolo”.

Rebeca Escribens: “El Perú está contigo, Paolo Guerrero, porque te has ganado el respeto a punta de esfuerzo, trabajo y disciplina. El respeto se gana, no se exige. Y tú te lo has ganado”.

