Gran expectativa se vive en nuestro país previo al Perú vs. Paraguay. Esta mañana las cámaras de Canal N llegaron a las afueras del hotel de concentración de la ‘Blanquirroja’, donde algunos hinchas ya se encuentran alentando a los jugadores.

Entre los hinchas se encontraban ‘El caminante’ y David Chauca, conocido popularmente como el ‘hincha israelita’, quienes aprovecharon las cámaras para pedirle a Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Futbol, entradas para que puedan alentar a la ‘bicolor’ esta noche en el Estadio Nacional de Lima.

“David Chauca y el caminante no tienen entradas y le hacen un pedido especial al señor Lozano”, dijo el reportero. “Espero que se cumpla ese deseo”, comentó el hincha israelita. “Siempre nos da las entraditas. Hace unos días lo seguí (...) hoy más que nunca quiero estar en el Nacional y gritar ¡Arriba Perú!”, acotó por su parte ‘El caminante’.

Tras escucharlos, los conductores del noticiero preguntaron a los hinchas si contaban con las tres dosis de la vacuna contra el COVID-19. “Me imagino que como buenos hinchas y ciudadanos cuentan ya con su tercera dosis de refuerzo”, interrogó Fernando Llano.

Ante la consulta, ‘El caminante’ confesó que solo contaba con dos dosis, pero prometió que hoy mismo se presentaría a algún vacunatorio. “Ya está, falta la tercera. Iré a ponerme la vacuna y me tomaré la foto”, comentó el hincha mostrando su carné de vacunación.

Por su parte, el hincha israelita no afirmó ni negó tener las tres dosis, pues no mostró su carné de vacunación. “Dónde está tu cartilla. Jura por Dios que te has vacunado”, cuestionó el reportero. A lo que el hincha respondió: “Claro, mi amigo tiene el carné. Lo va a traer papelito manda”.

Finalmente, Fernando Llano enfatizó que se debe contar con las tres vacunas para poder ingresar al Estadio Nacional, además de la importancia de estar protegidos para evitar contagios.

“Pídele al personal del Minsa que, a los tres, los lleve a vacunarse y nosotros lo registramos para ver que están cumpliendo. Tienen que vacunarse. Eso es innegociable, el que no tiene las dosis, mala suerte, pero tendrá que ir a su casa y tendrá que aprender la lección, hay que vacunarse, hay que colocarse las tres dosis. No hay justificación”, comentó previo a terminar el enlace.

Hincha israelita podría quedarse fuera del estadio por no tener tercera dosis.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: hincha israelita pide a peruanos acatar la inmovilización social

Coronavirus en Perú: hincha israelita pide a peruanos acatar la inmovilización social 13/04/2020