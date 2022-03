Verónica Linares hizo un peculiar comentario sobre el futbolista Gianluca Lapadula cuando las cámaras de América Noticias captaban a la selección partir a su primer entrenamiento previo al Perú vs. Uruguay. La periodista le pidió disculpas públicas al ‘bambino’ por criticarlo en su momento.

En el momento que Lapadula apareció subiendo al bus de la selección desde Montevideo, Uruguay, la conductora aprovechó el momento para dar unas palabras ante la perseverancia del futbolista.

“Increíble lo de Lapadula, todavía me acuerdo cuando me burlaba de Lapadula, me arrepiento tanto, me siento mal. Me siento recontra mal, cuántas veces he pedido disculpas públicas, una y otra vez, cuando nos choteó pues, me burlaba de él y ¿ahora? es el ídolo nacional, casi al nivel de Gareca ”, dijo Verónica.

Su mensaje fue respaldado por su compañero Federico Salazar, quien elogió al seleccionado nacional y a la gran acogida que tiene con la hinchada peruana. “Muy entregado y eso el hincha lo aprecia”, agregó.

Lapadula y el día que ‘choteó' al Perú y se quedó sin mundial

Gianluca Lapadula, de ascendencia peruana, rechazó la propuesta de Ricardo Gareca de jugar por el Perú para las Eliminatorias Rusia 2018. El ‘Tigre’ viajó hasta Italia para convencer al futbolista, sin embargo, no recibió buenas noticias.

“Se comunicó conmigo. Necesita más tiempo para pensarlo. Mantiene el interés, pero en este momento está abocado a participar en la Serie B de Italia, que es diferente a la primera división porque no paran. Me ha manifestado que quiere seguir analizándolo... Cuando nosotros nos enteramos que hay un jugador en la Segunda División de Italia y que es goleador pusimos el interés. Que viaje a verlo es porque hay un interés. Es una decisión difícil. Él no conoce Perú y no habla español”, dijo Gareca en aquel entonces.

Lapadula se quedó en Italia para jugar por dicha selección para las Eliminatorias, pero mientras ellos eran eliminados, el Perú clasificó al mundial.