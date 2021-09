Hoy la selección peruana se enfrentó a Venezuela por las eliminatorias para Qatar 2022 y Alondra García Miró asistió al Estadio Nacional para alentar a su pareja sentimental, el futbolista Paolo Guerrero.

A su salida del estadio, la modelo conversó con el dominical “Punto Final” y dijo estar feliz por el triunfo de la selección peruana.

“Muy bien, muy contenta por la victoria”, expresó la exintegrante del desaparecido reality “Combate”.

Además, Alondra fue consultada sobre la reciente tarjeta amarilla de Paolo Guerrero: “Pero lo importante es que hoy día ganamos. Hoy ganaron los chicos”.

“Lo he visto bien (a Paolo Guerrero). Bueno, hoy también estoy por trabajo y por eso me quedé y de aquí me voy de viaje la próxima semana, pero bueno todo bien. Estoy muy contenta de que hayan ganado porque se lo merecen”, añadió.

Alondra fue captada junto a ‘Doña Peta’, madre de Paolo, y aclaró que ambas son muy unidas: “Siempre estamos juntas”.

VIDEO RECOMENDADO

Perú vs. Venezuela: gol anulado a Christofer Gonzáles por offside de Lapadula

Perú vs. Venezuela: gol anulado a Christofer Gonzáles por offside de Lapadula. (Video: Movistar Deportes)