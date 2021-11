Del saque somos carnecita... La neta es que el choque del martes marcará nuestro destino en las Eliminatorias. Una derrota nos manda pa’ La Habana. Un triunfo nos mete en la pelea. Luego será partido a partido, batalla a batalla, las últimas cuatro fechas. Si logramos hacer la fiesta en Caracas, Chile (16) Colombia (16), Uruguay (16) y Perú (14) disputarán el cuarto cupo al Mundial y el repechaje. El que juegue mejor no significa que irá a Qatar. El que se equivoque menos tendrá más chances. ¿Y Ecuador que es tercero con 20? Tendría que venirse en picada para colarse en ese pelotón. Sí, señores...

Creo que el fixture más bravo y duro lo tiene la selección de Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Han ganado 9 de 9 sin gustar, sin convencer, sin llenar los ojos. Esta dinámica de resultados puede agrandarlo, pero no veo que pueda mejorar con esos tíos. Y no sé si eso alcance para lograr el objetivo. De todas formas, aquí en América, cada jornada es una caja de Pandora, de sorpresas. La localía ya no pesa como antes y cada punto cuesta como mela. Viéndolo de esa manera, yo creo que vamos a guerrear hasta el final. Solo espero que pasado mañana podamos dar el golpe y comernos una arepita calientita. Rexuxa...

Selección peruana: el equipo de Ricardo Gareca enfrentará Venezuela este martes. (Foto: Edición propia).

EL BOMBARDERO LA HACE DE DT

Si fuese Ricardo Gareca hago una charla técnica distinta. Tomo la pizarra y explico lo más simple posible el planteamiento, táctica y estrategia. Después me reuniría con el ‘anfitrión’ del búnker y los más desarreglados. Entre joda y joda, les diría que pongan a disposición del equipo su ingenio. Ese mismo que emplean para convocar, organizar y armar encerronas caletas. Ese que llámala tú, pónmela tú, juégamela tú. O que venga esta, la otra y nadie más. Porque argumentos les sobran para ‘tirar maicito’ a la tramposería. Ayayayay...

LOS CHAMOS VAN A LA DIVIDIDA SIN FRENO

La firme que los ‘chamos’ son macheteros al mango y las ‘chamas’ un amor de gente. Son hermosas, trabajadoras, cariñosas, atentas, amables, bailan, conversan, toman su traguito y te atienden sin renegar así llegues de madrugada. En pocas palabras, son completitas. La otra cara son los hombres y jugadores de la ‘Vinotinto’. Esos van a la dividida sin freno de mano y con un bate de béisbol para arrancarte la cabeza. Tenemos que quitarles velocidad e intensidad. Y lo haremos con el balón en el piso. Bajando las revoluciones. Eso los va a descontrolar. Curuju...

LAS CLASIFICATORIAS SUDAMERICANAS NO LLEGARÁN A 20 TANTOS

Hoy Cristiano con Portugal se juega la vida ante Serbia en la última jornada de su grupo. Ambos comparten la punta con 17 puntos, pero por diferencia de goles son líderes los lusos. El ‘Bicho’ Ronaldo tienen 115 goles con la camiseta de su país. Soy un convencido de que en las Clasificatorias sudamericanas no llegaría ni a 20 tantos. Yo lo vi en vivo en el Uruguay-Portugal de los octavos en Rusia 2018 y no agarró la pelota. Fue 2-1 con doblete de Cavani en Sochi, una ciudad maravillosa e inolvidable. Allí tengo mis historias y de testigo está el gran ‘Pancholón’, a quien hice viajar en primera clase por cortesía de una amiguita rusa. Hay muchos que se botan y no chapan ni la gripe. El que puede, puede... Me voy, soy fuga.