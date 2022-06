¡UY! Peter Fajardo se refirió a la bronca entre su hermana y su exsaliente Elías Montalvo. En ‘Amor y Fuego’, el productor le envió mensajes en vivo a Rodrigo González, durante la entrevista al exchico reality.

Según el productor de Esto es Guerra, él le increpó a su hermana por enviarle mensajes a Elías Montalvo.

“Yo tengo una sola hermana a la que amo con toda mi alma y ayer en la noche he discutido con ella por el tema, yo no sabía nada, siempre les he pedido a mi familia que se mantengan al margen en todo lo que respecta a mi trabajo y vida personal”, señaló.

Asimismo, recalcó que él no sabía nada de los dimes y diretes entre su hermana y su exsaliente, pero que se disculpa.

“Si mi familia desea decirme algo que lo haga en privado, pero no tengo más manejo de ello, solo puedo explicarle en los problemas que me puede exponer, yo no quiero problemas con nadie y si necesita disculpas se las pido”, manifestó.

Peter Fajardo se pronuncia EN VIVO por bronca entre Elías Montalvo y su hermana: “Te pido disculpas”

¿Qué pasó entre la hermana de Peter Fajardo y Elías Montalvo?

A través de Instagram, Elías Montalvo reveló que la hermana de Peter Fajardo le envió mensajes con insultos y amenazas a su familia. Según el exguerrero, la mujer lo acusa de estafar al productor de EEG.

“Decirle a la señora que se comporte como señora que es porque respetos guardan respetos. Que deje de afirmar cosas que no son porque voy a subir el texto que me ha mandado difamándome y que su hermanito es un hombre de 42 años (...) si está amenazando con que conoce la casa de mi abuela, aquí la esperamos para cuando quiera”, manifestó.

