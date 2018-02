Las declaraciones de Erick Sabater sobre la salida de Michelle Soifer de Esto Es Guerra fueron contundentes. El ex de la 'bombón asesino' aseguró que la chica reality no fue convocada para la nueva temporada del programa porque tenía que bajar de peso.

"Me sigo preguntando por qué precisamente ahora que no tiene shows, que no está en un programa de televisión porque la botaron del programa donde estaba porque tiene que bajar de peso definitivamente, con el respeto que se merece, ¿por qué tiene que decir que dirá una verdad? ¿Por qué mantener una duda?", fueron las declaraciones de Erick Sabater en 'Espectáculos'.

Ante estas declaraciones, Michelle Soifer desató su ira en redes sociales y advirtió que pronto publicará un video comprometedor de Erick Sabater. Y no solo eso. La exparticipante de Esto Es Guerra manifestó que pronto contará toda la verdad y que muchos tendrán que quedarse callados.

"En pocos días saldrá un video diciendo todo y aclarando todas las dudas que tienen. Pero esto no puede continuar. Dejé mucho tiempo pasar y mi integridad como mujer fue pisoteada por muchas personas con hambre de fama sin pensar el daño que hacían", escribió Michelle Soifer en Twitter.

Ahora, quien sale a aclarar la acusación de Erick Sabater sobre la salida de Michelle Soifer de Esto Es Guerra es el productor del programa, Peter Fajardo. En conversación con Perú21, reveló la verdadera razón de 'Michi'.

"Nosotros hemos mostrado todas las etapas de Micheille en el programa y el peso no ha sido un problema. Si ella no está en esta temporada es por salud y esperamos que se recupere para que vuelva más adelante al programa", indicó el productor de Esto Es Guerra.

Peter Fajardo l amentó que Erick Sabater tenga esas declaraciones sobre Michelle Soifer. El productor indicó que el 'bombón asesino' aún debe recuperarse completamente de una hernia y por ahora debe guardar reposo.

¡Para nada ha sido por su peso! Yo no sé por qué Erick Sabater está diciendo eso al aire. Esos comentarios nos parecen absurdos porque hemos tenido a Micheille el año pasado”, indicó Peter Fajardo.

