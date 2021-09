Peter Fajardo reflexiona tras accidente de Elías Montalvo: “Agradezco a Dios por cuidarme”

Peter Fajardo, productor de Esto es Guerra, compartió un mensaje en su cuenta de Instagram, tras el difícil momento que atravesó el reality por el accidente de Elías Montalvo, quien cayó de una altura considerable durante un reto en el programa.

Pese a que Elias Montalvo salió ileso, Peter Fajardo fue cuestionado por poner en riesgo a sus competidores. Tras esto, el productor reflexiona y agradece a Dios por haberlo cuidado.

Peter Fajardo usó su cuenta de Instagram para también para agradecer por su salud, por estar con vida y por tener a las personas que quiere a su lado.

“No quiero terminar el día sin agradecer a Dios por cuidarme, por cuidar a las personas que quiero, porque cada día me enseña algo nuevo, soy una persona de fe y como dije una vez, estamos acostumbrados a poner solo las cosas bonitas en Instagram, pero la vida real no es así. Hay momentos difíciles, hay tristezas, hay retrocesos, hay sentimientos cruzados, pero si después de todo lo que me ha pasado no valoro el estar con salud, el estar con vida, el seguir teniendo a las personas que tanto quiero a mi lado, entonces sería un tonto”, escribió Peter Fajardo.

PETER FAJARDO NIEGA HABER HABLADO CON GIAN PIERO

En conversación con Rodrigo González, el productor de EEG, Peter Fajardo, dijo que él nunca le dijo que decir a Gian Piero Díaz tras el accidente de Elías Montalvo y mencionó que conversará con él para saber realmente qué pasó.

“Lo que pasó es una falla técnica que no pasó en el ensayo. Ojo, que en ningún momento le dije qué decir a Piero, yo hablaré con él para que me diga quien le dio esa información. Porque yo le dije que al final show digamos que él estaba estable, que es cierto, pero que mañana dábamos más detalles de que el médico nos dijera”, dijo Rodrigo González mientras leía el mensaje que le envió Peter Fajardo por Instagram.