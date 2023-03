El productor de ‘EEG’, Peter Fajardo se evidenció contento con el respaldo del público y con la sintonía del reality de competencia, que sigue siendo uno de los programas más visto a nivel nacional desde que empezó su nueva temporada.

“Es grandioso saber que el público sigue enganchado con ‘EEG’. El público disfrutan a cada momento los retos que hay y eso hace que siempre estemos innovando. Me pone muy feliz que la nueva temporada siga generando más expectativa, sobre todo por los retos que afrontan los guerreros y combatientes”, expresó Fajardo, quien lleva más de una década frente al mencionado programa de América Televisión.





Asimismo, ‘EEG’ se volvió a ubicar como el programa número uno y más visto en su horario el pasado jueves 9 de marzo, porque logró alcanzar 16,3 puntos de rating a nivel nacional y en el minuto a minuto llegó a 24 unidades.

De otro lado, agregó que los televidentes muestran su respaldo y aceptación con los conductores del programa, Johanna San Miguel y Renzo Schuller.

“Johanna y Renzo son una buena dupla. Todos los que están y estuvieron en el programa siempre aportan su granito de arena para entretener, así que estamos contentos con que ambos estén frente a la conducción de ‘EEG’ y continuamos trabajando para dar lo mejor al público”, precisó.





TERMINÓ CON CHIBOLO.

De otro lado, la participante de ‘EEG’, Ducelia Echevarría contó que puso fin a sus saliditas con el ‘guerrero’, Piero Arenas, con quien fue captada en más de una oportunidad.

“A veces la falta de comunicación influye un poco. Yo tengo 30 y él (Piero Arenas) tiene 21, entonces, está como que yo tengo mis prioridades y jamás voy a bajar mis prioridades por él. Yo estoy segura de lo que quiero y soy y lo que quiero. Yo he terminado y se acabó. No hay forma de regresar, así es, si se dan las oportunidades, bien, pero si no se dan, así lo quiere Dios”, precisó Echevarria al programa ‘Más espectáculos’.





