Phillip Butters criticó a Cristiano Ronaldo y Carlos Cacho le respondió: "Tú te crees la ca..." | VIDEOS

Carlos Cacho entre risas le dijo a Phillip Butters que se creía la gran c.... cuando se presentó en el set de ‘ComButters’ de Willax TV y opinó sobre el futbolista Cristiano Ronaldo.



“Mira, Phillip, la cosa es así, tú te crees la ca..., imagínate, Cristiano Ronaldo, ¡por favor! Él es un astro, ese tipo vende champú, calzoncillos, zapatillas, todo, déjalo tranquilo. Yo creo que te gusta porque todo el tiempo hablas de él, suéltalo”, dijo Carlos Cacho.



El maquillador también comentó que su trabajo como conductor del bloque de espectáculos de ATV terminó ayer.



“Mi participación fue por cinco días y se cumplieron ayer, pero estoy agradecido con el cariño del público”, afirmó.



‘NO TENDRÍA UN HIJO’

En otro momento de la charla, Carlos Cacho confesó que no piensa tener hijos.



“No tengo hijos y no los voy a tener ni adoptar, porque no estoy preparando para criar un ser humano, hombre o mujer, no me creo con las condiciones para darle los parámetros de vida que necesita un ser en formación, esa idea me asusta”, detalló.



Asimismo, comentó que no se cree el ‘zar de la belleza’.



“Soy un chamberito, llevo 30 años en mi profesión y le agradezco a las mujeres su apoyo. Eso del zar, del número uno, no me lo creo”, indicó.



Para finalizar, contó que este 4 de octubre presentará su show ‘Yo, Cacho’.



“Será mi segundo unipersonal, en el que contaré muchas cosas que pasan detrás de cámaras, pero con humor, bonito, con gracia, con cacha”, detalló.