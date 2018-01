Phillip Butters y Salvador del Solar tuvieron acalorada discusión en calles de San Isidro [VIDEOS y FOTOS]

¡Atangana! El polémico conductor radial Phillip Butters y el exministro de Cultura Salvador del Solar protagonizaron una acalorada intercambio de palabras en una calle de San Isidro hace un par de días.



Según informa la revista Caretas , el penoso espectáculo ocurrió el pasado 23 de enero cuando al parecer Salvador del Solar se topó con Phillip Butters cuando manejaba bicicleta y una de las cosas que el también actor le espetó al periodista fue “Tú me has dicho baboso al aire”.



Cierto o no, es bien sabido que Phillip Butters le endilgó dicho calificativo a Salvador del Solar en sus programas en más de una ocasión, sobre todo cuando este último expresó su rechazo sobre unas declaraciones suyas que muchos tildaron de racistas.



“Voy a contestar esta estupidez que me han querido endilgar. Este complot tonto, esta cortina de humo babosa de Salvador del Solar. No le salen bien las cosas porque él es bastante baboso ciertamente”, dijo Phillip Butters en junio pasado.



Pero eso no es todo ya que en relación a ese mismo tema, Phillip Butters también le dijo a Salvador del Solar que era “una vedette”, ya que “canta, baila, actúa, anima y hace comunicados babosos”.

