Este Búho ve los vientos políticos más movidos que los asistentes a los ‘privaditos’ de ‘Chacaloncito’ en San Juan de Lurigancho. Por eso agarro mi ‘Espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’, para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ en estos ‘Picotitos’ que tanto reclaman mis lectores.

PEDRO, EL ‘PINOCHO’

Francamente que uno sintió indignación al leer las mentiras del presidente Castillo en la entrevista que concedió a César Hildebrandt. El colmo del cinismo fue decir que no conocía a Karelim López, la lobista de La Pascana, y que incluso no sabía para qué visitaba la famosa casa de Sarratea, en Breña. Sí, la propia mujer que luego conseguía millonarios contratos por más de 250 millones de soles para las empresas que representaba. Lo peor es que la misma ‘dalina’ brasileña que animó la fiesta de cumpleaños de su hija en Palacio reveló que fue Karelim quien la contrató. Pese a estas evidencias que lo relacionan tan estrechamente con la voluptuosa lobista, el cajamarquino siguió ‘en sus trece’ con sus mentiras al decir que llegó de un viaje a Tacna y ‘se dio con la sorpresa’ de la fiestecita. ‘Zutano o mengano organizaron la fiesta, yo no me había enterado’, argulló. ¿Que clase de mandatario es ese que desconoce lo que hacen en su casa? Pero todas las evidencias apuntan a que Karelim no solo era ‘caserita del búnker’ de Breña, sino del mismísimo Palacio, no solo para cuestiones sociales sino ‘de negocios’ por los que está siendo investigada por la Fiscalía, al igual que don Pedro.

AVELINO VS. GENERAL ‘CHOTANO’

Mientras los sanguinarios sicarios, ‘marcas’, ‘raqueteros’ y demás bandas de criminales azotan el país, los dos hombres que deben lidererar la lucha contra estas lacras están en una bronca abierta: el ministro del Interior, Avelino Guillén, y el director general de la Policía, Javier Gallardo, bautizado como ‘El chotano’. ¿El motivo? La lista de ascensos y pases a retiro que el uniformado ha presentado, junto a nuevos nombramientos en unidades claves, como la que desactivó a ‘Los Dinámicos del Centro’. Algunos hasta le han cuestionado a Gallardo de ‘avisarle a Cerrón’ sobre los operativos para capturar a algunos ‘dinámicos’ prófugos como Arturo ‘Pinturita’ Cárdenas. Gallardo aclara que él no es chotano, sino nacido en Tambopata, Madre de Dios, y sostiene que un ministro con cargo político no tiene por qué meterse en un cambio institucional uniformado. Lo curioso es que ambos son conocidos por ser parte del ‘cogollo’ de Castillo y por eso este aún no decide a quién apoyar y les da ‘tiempo y espacio para que resuelvan sus diferencias’, afirma. Y la delincuencia aplaude esa insensata paciencia presidencial. Pero el exsubcomandante de la Policía, Javier Bueno, lanzó una gravísima denuncia al señalar que ‘se dice que el interés’ de Gallardo y Bruno Pacheco habría sido el cobro de 25 mil dólares por ascenso. Terrible.

La ley que restringe el referéndum había sido defendida por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. (Foto: Congreso)

SE QUEDARON SIN REFERÉNDUM

Hizo muy bien el Congreso en ponerle fin a los intentos de Castillo, Cerrón, Bellido y Bermejo al dar una ley que impide que por vía referéndum se establezca una Asamblea Constituyente. Los ejemplos son nefastos. Por esa engañosa ‘consulta popular’ Hugo Chávez se atornilló en el poder en Venezuela y no se fue sino hasta que se murió y dejó en su lugar a un impresentable Nicolás Maduro que mata de hambre al pueblo llanero. Evo Morales se atornilló catorce años gracias a esos ‘referendum’ que ocultan planes de pisotear la democracia. El presidente Castillo anunció que interpondrán un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero es poco probable que los tribunos den ‘luz verde’ a ese pedido que tiene atrás un plan siniestro y fríamente calculado para eliminar al Congreso e instaurar una dictadura.

REPSOL SE ECHA GRASA

La empresa Repsol se manejó una más grande que la del Campo de Marte. Un comunicado público demuestra la total indiferencia ante el mayor desastre ecológico de la historia del litoral peruano y de la costa del Pacífico, con el derrame de seis mil barriles de petróleo. ‘Este acontecimiento no ha afectado la continuidad de nuestras operaciones ni la capacidad de atención al mercado. El evento no ha tenido un efecto significativo en la actividad productiva de la empresa. La investigación preliminar no afectará significativamente el patrimonio y los negocios de la refinería’, señalan sin ningún rubor. Ellos parecen estar más preocupados en ‘su patrimonio’ y minimizan el evento al decir ‘no ha tenido un efecto significativo’. Ni una línea sobre esa terrorífica ‘marea negra’ que sigue expandiéndose por el litoral norteño. Ni una línea sobre el trabajo que deben hacer para mitigar el terrible golpe a los miles de hogares de pescadores artesanales afectados por el derrame. Se espera que el gobierno se haga respetar. Bienvenida la inversión privada, pero no la que causa desastres ecológicos en nuestro medio ambiente. Soluciones rápidas. Apago el televisor.