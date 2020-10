Gran sorpresa causó el anuncio de la directora Michelle Alexander cuando, en conferencia de prensa, comunicó que el elenco de su nueva producción ‘Mi vida sin ti’ permanecería confinado en un hotel durante el tiempo que dure las grabaciones, para así evitar cualquier tipo de riesgos y contagios de COVID-19 eventuales en medio de la pandemia.

Para que nos cuenten más detalles al respecto, conversamos con Pierina Carcelén y David Villanueva, la pareja protagonista de ‘Mi vida sin ti’, quienes afrontan el proceso de rodaje de la telenovela y revelan los retos que han asumido en esta ´nueva normalidad´.

Asimismo, Pierina Carcelén y David Villanueva analizan la trama de la historia, escrita por el dramaturgo Eduardo Adrianzén, que plantea las disyuntivas de una madura pareja que se reencuentra accidentalmente después de 22 años y revive sentimientos que parecían olvidados pero que estaban más frescos que nunca, a pesar de que ahora ambos ya tienen sus propios hogares constituidos.

David, ¿cómo han sido los primeros días en confinamiento?

Es una experiencia muy interesante en muchos aspectos, estamos disfrutando este proceso. Estamos confinados, solo podemos salir a grabar y no podemos recibir visitas. Todos los elementos que ingresan al hotel están supervisados por la producción y un agente sanitario. Tenemos una vida normal aquí dentro y pasamos por pruebas de salud cada quince días.

¿Fue difícil tomar de la decisión de aceptar este proyecto por las condiciones que se exigen?

Pierina: Teníamos, en un primer momento, que analizar muchas cosas porque es una convivencia y es un tiempo largo. Más allá del trabajo, uno tiene sus costumbres y sus hábitos. También estaba la certeza de seguir trabajando y seguir contando historias. Hubo una bonita conversación y negociación de la condiciones de lo que significa estar confinados.

A diferencia de ‘la otra orilla’ donde se mencionó que no se realizarían escenas de besos ni de contacto por la pandemia, en ‘Mi vida sin ti’ sí se trabaja de manera casi normal

Pierina: El estar confinados con todas las medidas de seguridad y la pruebas que nos hacemos cada cierto tiempo garantizan que aquí dentro del hotel todos estamos sin contagios. Esto nos permite poder trabajar en circunstancias de una telenovela normal. Es como si estuviéramos en nuestra casa. Esta seguridad nos permite trabajar en la telenovela de manera normal.

Pierina Carcelén y David Villanueva en 'Mi vida sin ti' (Foto: Del barrio producciones)

La trama también es innovadora de alguna forma en la TV peruana pues estamos hablando de una dos personas, que tiene hogares constituidos por su lado, pero que no han dejado de amarse

Pierina: Sí, estoy de acuerdo con esta observación. Para nosotros común genera como cierto debate en el buen sentido, es un tema de conversación de mostrar algo que es real y que estamos acostumbrados a ver en ficción, historias mucho menos polémicas, pero que son parte de la vida también y no queremos caer en hacer lo que siempre hacemos y queremos tratar la realidad con todo lo que pasa, con transparencia, honestidad y afrontar esto que es algo real.

Es un conflicto muy fuerte y polémico el que plantean...

Pierina: Esta pareja se amo muchísimo, cada uno hizo su familia, tienen hijos pero el amor está presente. Sí, evidentemente hay un conflicto para los personajes, por los valores que también quieren inculcar a sus hijos pero luego está lo que ellos sienten. Estoy segura que habrá personas que se sentirán identificadas con esto, habrán otras que lo juzgarán, dirán ‘pero si está casada como va a sentir algo por otra persona que no sea su esposo’.

¿Sientes que debemos empezar a ver la TV con otros ojos?

Pierina: Hace un tiempo que ya podemos decir que ‘las cosas no siempre son un cuento de hadas’, que no somos ‘robotitos’ que nos contaron que debemos casarnos con una persona y nunca más mirar a otra, por más que uno incluso puede haber tratado de seguir ese rumbo. Somos seres humanos y creo que todo mientras se trate con transparencia, apertura y comunicación podemos aceptar lo que nos pasa y lidiar con lo que eso conlleva, que es la situación de nuestros personajes.

Somos un país muy tradicional , se nos dice que los matrimonios tienen que durar para siempre, pase lo que pase en el camino así te perjudique...

Pierina: Yo creo que podemos empezar a mirarnos como seres más complejos de lo que se nos ha pedido que seamos y aceptarnos. Eso no significa que ya ahora empezaremos a hacer lo contrario, no digo eso. Pero empecemos a observarnos con un poco más detenimiento y a aceptarnos y a mirarnos de una manera más honesta. Podemos dejarnos un poquito de esas cosas tradicionales que no nos permiten avanzar.

Pierina Carcelén y David Villanueva en 'Mi vida sin ti' (Foto: Del barrio producciones)

David, en tu caso, ¿que de diferente podemos encontrar con la tradición europea sobre la familia?

Cada uno tiene sus principios, su moral y su ética. Conozco familias tradicionales y liberales. Lo importante es que se respeten así mismos. Tú, en tu casa vives como tú quieras ser, mientras no hagas daño a externos o generes un prejuicio.

David, estabas desarrollando proyectos en España ¿cómo se dio tu regreso?

Hice una película el verano que vivimos que se estrena. El 6 de noviembre. Estaba haciendo proyectos teatrales, de casting en España hasta que sucedió lo de la pandemia y nos dejó paralizados, nadie sabía nada, pero aquí estoy. Yo ya tenía un acuerdo de palabra con ‘Del barrio’ para una producción pero nunca me imaginé que volvería a Perú después de la pandemia, en esta situación tan extraña y difícil, por lo menos en estos años próximos.

Pierina, en tu caso, en tus redes sociales muestras que trabajaste mucho en tu lado espiritual.

Me hice instructora de yoga, estuve trabajando con niños de una escuela primaria, en un voluntariado. Siento que cuando llegó la cuarentena fue momento de sacar todas las herramientas que venía aprendiendo y practicando. Sentí que me había preparado para esto.

Pierina Carcelén y David Villanueva en 'Mi vida sin ti' (Foto: Del barrio producciones)

Finalmente, Pierina, invita a las personas a que no se pierdan ‘Mi vida sin ti’

Démonos la oportunidad de observar esta historia con la mente y el corazón abierto, de poder sentir empatía y poder cuestionar los prejuicios que venimos cargando. Detrás de esta novela hay un equipo entregando corazón por las producciones nacionales, estamos contando una historia que nos pone incluso a nosotros a cuestionarnos.