La actriz Pierina Carcelén dijo que su personaje ‘Amanda’, en ‘Mi vida sin ti’, es un reflejo de la violencia que viven muchas mujeres que son obligadas a tener intimidad con sus esposos, como le ocurrió a su personaje con su pareja ‘Enrique’ (Sebastián Monteghirfo).

“Creo que es importante transmitir el mensaje de que una relación sin el consentimiento de ambas partes es violación, sea dentro del matrimonio, una relación de amigos, novios o enamorados, si no existe el consentimiento de ambas partes no está bien. Queremos, a través de lo que estamos planteando en la ficción, llegar a más personas y que se den cuentan que si están pasando una situación parecida pueden hablarlo sin ninguna vergüenza y con la confianza de saber que nada que vaya en contra de su voluntad es correcto y que merece ser denunciado porque es un delito”, afirmó.

Después de lo sucedido ‘Amanda’ replanteará la relación con ‘Enrique’, que es un machista...

Creo que ella ha empezado a volver a descubrirse, ya no tolera faltas de respeto, abusos ni nada. Ha empezado a despertar, responder, no se queda callada y eso seguramente a ‘Enrique’ no le va a gustar nada.

Esta es una realidad que pasan muchas mujeres.

Sí, a veces callamos por nuestros hijos para que no vean tanta violencia en casa, pero la violencia pasiva es la peor, es muchas veces más dañina porque te confunde.

‘ES UNA TONTERÍA’

De otro lado, Pierina Carcelén se pronunció sobre las declaraciones del abogado Paul Muñoz, defensor de uno de los cinco jóvenes acusados de violación, quien afirmó que la denunciante es una ‘señorita que le gusta la vida social’.

“Es una tontería porque el respeto tiene que ir más allá de cualquier circunstancia. Tanto hombres como mujeres tenemos derecho a vestirnos, comportarnos, socializar como nos dé la gana, como cada uno lo sienta y eso no tiene que ir relacionado con una provocación hacia alguien o que ese alguien se sienta con el derecho de atentar contra el cuerpo de otra persona, no hay forma”, manifestó.

