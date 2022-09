NO ACEPTA NADA. Pietro Sibille no soportó que la reportera de ‘Amor y Fuego’ le preguntara sobre su expareja Andrea Luna y la fuerte acusación que le hizo respecto a un presunto maltrato psicológico. El actor le increpó a la periodista y respondió sarcásticamente.

“ Qué opinas acerca de tu rol, dices que tienes un rol machista ”, le dijo la reportera e inmediatamente Pietro respondió irónicamente.

“Es bastante machista el personaje, sí. Totalmente, claro que sí, estoy convencido que tú misma eres machista . Porque sí, hmmm, lo intuyo, quizás me equivoque, ¿nunca les has dicho a una mujer ‘esta es una perr*’ o esta es, no sé, lo que fuera?. He escuchado a muchas mujeres hacer comentarios como ese y eso es machista”, arremetió.

PIETRO SE ACHORA POR PREGUNTA SOBRE ANDREA

Al escuchar el nombre de Andrea Luna, el artista se molestó y aseguró que no respondería ninguna pregunta más sobre la también actriz.

“ No para nada, ¿a qué quieres llegar? Pero por qué me preguntas si soy violento , por qué no me preguntas si soy dedicado, si soy cariñoso, si soy otra cosa. No soy tonto, hazme de una vez la pregunta... (pregunta sobre Andrea Luna) No y no voy a responder ninguna otra pregunta más y ya sabía que querías llegar a eso...”, acotó.