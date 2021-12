SE MOLESTÓ. Pietro Sibille no toleró que un reportero de Magaly Medina lo llamara para consultarle sobre su polémico post contra Andrea Luna, donde confirmó que la actriz sí le fue infiel con Andrés Wiese hace tan solo unos meses.

La urraca compartió un audio donde el actor insulta y le reclama a su chacal por hacer escarnio del tema. “Qué demonios te importa a ti. Eso que estás haciendo se llama ser una basura, lo que quieres es vender sensacionalismo y hacer de esto una fiesta, una farándula. Yo no voy a pisar el palito. Eres una basura hijo de p...”, acotó el recordado Misterio.

Pietro Sibille llamó ‘basura’ e ‘hijo de p’ a reportero de la urraca. Consideró que su trabajo es vender sensacionalismo y que él no iba ‘pisar el palito’, luego del post donde confirmó infidelidad de Andrea Luna.

EL POST DE PIETRO SIBILLE

El actor Pietro Sibille aseguró que su expareja sentimental Andrea Luna le fue infiel con el también actor Andrés Wiese, a quien calificó de “imbécil”, luego que ambos fueran captados besándose en una discoteca en Miami, Estados Unidos.

A través de una publicación en su cuenta en Instagram, el también director y profesor de teatro aseguró que no aguantó la “mentira” y calificó de “falsa” la versión de Andrea Luna, respecto a que ambos ya habían terminado su relación sentimental antes del ampay.

“Sí. Ya no aguanté más la mentira. Es totalmente falso lo que dijo Andrea Luna. Sí estábamos juntos cuando hizo lo que hizo con el imbécil ese de Andrés Wiese (ni siquiera es buen actor). Punto”, escribió en la red social, acompañado de la letra de una canción de Joaquín Sabina.

ANDREA LUNA LE CONTESTA A PIETRO

A través de su cuenta de Instagram, Andrea Luna le respondió a su expareja Pietro Sibille, luego de que él la acusara de haberle sido infiel con Andrés Wiese. El actor la llamó mentirosa y calificó al popular ‘Ricolás’ de imbécil.

Esta madrugada, a través de una publicación en su cuenta en Instagram, el también director y profesor de teatro aseguró que no aguantó la “mentira” y calificó de “falsa” la versión de Andrea Luna, respecto a que ambos ya habían terminado su relación sentimental antes del ampay.

Ante los ataques del actor, Andrea Luna decidió romper su silencio y revelar que sufrió maltrato físico y verbal de parte de Pietro Sibille y que ambos vivieron una relación tóxica en la que también hubo chantaje.

En el delicado comunicado, Andrea Luna indicó que el actor la chantajeaba con continuar la relación y que si ella terminaba el tóxico romance, él tomaría una radical decisión contra su vida.

MENSAJE DE ANDREA LUNA

“Hola chicos! Me desperté con la noticia de que Pietro Sibille (que seguro está borracho y maltratando a alguien) dijo que yo supuestamente le fui “infiel” Esto es completamente FALSO! Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente. Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él se suicidaría. En donde llegaba a mi casa completamente borracho gritándome que yo no soy nada ni nadie y que le debo agradecer todo lo que soy porque él es el mejor actor del mundo. Tengo videos, tengo mensajes, tengo audios, que yo no los he sacado porque he tratado de protegerlo. Y familia y amigos y conocidos que han sido testigos del constante maltrato al que he sido expuesta. A pesar de que he tratado de terminar esta relación mil veces de la manera más madura posible con muchísima pena y con el corazón hecho trizas te digo: Pietro, ya no soy más tú mamá, que la gente que aun no te conoce sepa quien realmente eres y que sepan que todos los que hemos estado a tu alrededor te hemos sostenido y protegido de que no estés en el ojo de la tormenta. Eres cruel, egoísta, tienes problemas de alcohol y de drogas y yo te cuidado muchísimo por 7 largos años a pesar de tus maltratos. Pero este plan de hacerme quedar como la bruja no lo voy a permitir. Madura. Tienes casi 45 años. El machismo y el abuso hacia la mujer debe exterminarse y tú deberías ser un ejemplo para esos chicos que te siguen sin saber que hay realmente tras de ti. Lo siento tanto, pero esto no acabará conmigo. Es suficiente”

TE PUEDE INTERESAR

Sujetos atacan a balazos alrededores de la casa de Deysi Araujo en SJL

Rodrigo Cuba es captado vendiendo pulsera de oro con el nombre de Melissa Paredes

Gian Marco celebra el primer aniversario de su hija Nicole Zignago con su novia: “Amo verlas felices”