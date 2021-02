Por: Deyanira Bautista

Pilar Gasca aseguró que no conoce ni tiene amistad con el futbolista Miguel Trauco , luego de que el programa ‘Amor y fuego’ reveló que el deportista le dio ‘like’ a una de sus fotos en Instagram, donde luce su esbelta y curvilínea figura.

“A ese chico no lo sigo, no lo conozco, no es mi amigo. Tengo un circulo de amistades bien pequeño y que le dé ‘like’ a una foto no significa nada. Lógicamente estoy toda sexy, mamacita, rica y cualquiera le puede dar ‘like’”, sostuvo la joven empresaria.

“No va a existir una conversación, una amistad ni nada por el estilo. El chico creo que tiene novia, ya si no tuviera novia… yo no me fijo en futbolistas, estoy feliz con mi pareja. Genial que le guste, me encanta que a la gente le gusten mis fotos, publicaciones y las prendas que luzco de mi marca de ropa que ahora estoy vendiendo por delivery”, agregó.

¿Edwin se ha puesto celoso por Trauco?

¡Jamás! Edwin es el hombre más seguro del mundo conmigo y el 90% de las fotos me las toma él.

Son una pareja que demuestran mucho amor y en más de una ocasión Edwin ha mencionado que está orgulloso de ti...

Así es. Tenemos una relación donde hay mucho amor, respeto y admiración. Nos faltan cuatro meses para cumplir cinco años de relación y estamos felices.