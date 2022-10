Pilar Gasca estrenó su cuenta en Only Fans para empezar una nueva faceta de su carrera. Hace unos días, comentó que estaba sorprendida por la aceptación de sus admiradores, quienes decidieron suscribirse para acceder a fotografías y videos inéditos.

No obstante, el reportaje de Magaly Medina revelaría que este perfil sería una ‘estafa’, ya que las imágenes que coloca son de Google, Instagram y TikTok. De acuerdo con la nota, las fotos serían tomados por Edwin Sierra cuando viajan a la playa y otros paisajes turísticos. Asimismo, se debe pagar 35 dólares (140 soles aproximadamente) para acceder a este contenido.

Pilar Gasca abre cuenta de Only Fans y habría estafado fans.

Magaly Medina indignada con Only Fans ‘bamba’ de Pilar Gasca

La conductora de televisión indicó que su programa adquirió la suscripción de Pilar Gasca para investigar si no era estafa y quedó indignada al saber que las imágenes eran las mismas de sus redes sociales.

“Es como Olenka Zimmerman, las mismas fotos que uno encuentra en Google, en Instagram, lo ha puesto en el Only Fans. Así no se vale. Así no se juega ”, indicó. “Por las puras sacaron dinero de la caja chica (...) No hay que jugar con la voluntad de los ‘mañosones’”, agregó.

¿Qué dijo Pilar Gasca sobre su Only Fans?

La pareja de Edwin Sierra comentó que estaba emocionada por abrir su cuenta. “ Estoy súper feliz, he quedado gratamente sorprendida por la acogida y eso que llevo poquísimos días en la plataforma. La aceptación ha sido súper buena y aún no lo creo. Logré tener 40 suscriptores en tres días”, comentó.

Además, indicó que su enamorado la apoya en su trabajo, pero descarta la posibilidad de colaborar con él.

