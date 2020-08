Pilar Gasca aseguró que su relación con el actor cómico Edwin Sierra marcha de maravilla porque existe mucho amor, confianza y respeto.

“Somos muy felices. Llevamos juntos cuatro años y un mes y nos vamos por más. Tenemos una relación muy bonita donde hay mucho amor. Estamos trabajando, con proyectos, quisiéramos viajar, irnos muy lejos, pero no se puede”, dijo Gasca.

¿Y quién es más celoso en relación?

Ninguno de los dos, o sea los dos, pero medido. No nos damos motivos para darnos celos, así que todo tranquilo.

Se puso de moda que algunas mujeres les pongan GPS a sus parejas, ¿tu harías eso?

No, para nada. Lo que sí pienso es que lo que es de uno o el que te quiere se cuida solo. No tienes que estar cuidando a nadie, no somos niñeras ni niñeros de nadie.

¿Qué opinas de las mujeres que sí lo hacen?

Cada quien es libre de hacer lo que le haga feliz, no soy quién para criticar. Si quieren ponerle (GPS), que le pongan, no es mi problema.

Tu relación se basa en la confianza y respeto.

Sí y creo que es lo mejor para la tranquilidad de cada uno. La tranquilidad no te la tiene que robar nada ni nadie, sino estás tranquilo, te retiras, ya sea en el trabajo, las relaciones amorosas y todo.

¿Y cómo te va a ti en el trabajo?

Muy bien, mi tienda ‘Pilar Gasca Boutique’ está arrasando con las ventas online. Gracias a Dios tengo envíos a provincia y estoy con los deliverys en Lima. Además, está semana tendremos nuevos modelos de ropa, estoy muy feliz.

¿La salud va de la mano?

Sí, sin salud no hacemos absolutamente nada. Cada quince días me hago mi prueba de covid y he salido negativo. Edwin y yo estamos bien.