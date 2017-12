Pilar Gasca: Milena Zárate vive lucrando de Edwin Sierra [VIDEO]

Pilar Gasca , pareja de Edwin Sierra, dijo que a Milena Zárate se le cayó la careta en su pelea con Mónica Cabrejos, ya que es una mala persona y desde hace cuatro años vive lucrando hablando mal del cómico.



¿Crees que Milena tiene una doble moral al criticar el calendario de Mónica, cuando ella también hizo fotos parecidas?

Exacto, pero el tiempo se encarga de ponerte en tu lugar, de desenmascararte y que la gente conozca cuál es tu esencia y que eres lo que proyectas.



¿Y qué es lo que Milena proyecta?

Odio, rencor, infelicidad. Tú ves su cara y alucinas a ‘Satanás’, así la llamamos en mi casa porque hay tanta maldad en su corazón que siento que no es una buena persona. Mónica es una mujer que se ha superado, no se avergüenza de su pasado, que haya hecho un calendario no significa que esté dañando gente. En cambio, que inventes cosas, que dañes a tu sangre, eso sí me parece muy malo.



Mónica dijo que es una bajeza que le recuerde la pérdida de un hijo.

Sí claro, yo no podría... Que le diga que salió calata porque es la verdad, pero que lucró con lo otro, ¡de qué estamos hablando!



¿Tú no harías eso?

Mira, con Edwin podemos terminar la relación, pero no me van a escuchar hablar mal de él porque lo superas, conoces a otra persona y eres feliz. No vives casi 4 años de tu vida lucrando con eso.

En tanto, Milena Zárate arremetió contra Mónica Cabrejos, quien publicó en sus redes sociales, las fotos del semidesnudo que hizo la colombiana años atrás.



“Estoy segura de que cuando mi hija crezca no se avergonzará de su mamá, porque las fotos que hice son sugestivas y sexis. Ella (Mónica) está ardida y desesperada por tener pantalla. Si su intención era ridiculizarme, se equivocó conmigo, porque no me avergüenzan las fotos”, sostuvo. (M.C/L.G)

