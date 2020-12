Pilar Gasca pidió al público evitar las aglomeraciones y seguir todos los protocolos de bioseguridad, a la hora de hacer sus compras navideñas en Gamarra.

“Tengan mucho cuidado al salir de compras, usen siempre las mascarillas, eviten las aglomeraciones y no vayan en grupo, pues exponen su salud”, dijo la empresaria.

¿Estás atendiendo en tu tienda de Gamarra?

Por seguridad aún no he abierto mi tienda, estamos con la modalidad del delivery. Con mi mamá hemos decidido no abrir por precaución. Ahora estoy trabajando en nuevos modelos de ropa y planeo abrir en enero.

Hace poco Milena Zárate felicitó a Edwin porque dijo que le gustaría casarse y tener hijos contigo...

Si ella desea opinar del papá de su hija, que lo haga, pero que a mí no me mencione porque no la registro. No me interesa su opinión, ya sea buena o mala. No tengo ningún vínculo con ella ni deseo tenerlo. Tengo muchas cosas que hacer, mi mundo no gira en torno a ella. (D. Bautista)