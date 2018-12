Pilar Gasca sobre planes de matrimonio con Edwin Sierra: "Para qué apurarse, hay que disfrutar un poco más como pareja"

Pilar Gasca dijo que la relación que mantiene con Edwin Sierra marcha ‘sobre ruedas’, pero negó que tengan planes de casarse y que estén conviviendo.



“La relación está muy bien. Acabamos de venir de Disney, pero el matrimonio no está en nuestros planes, no hay apuro ni para convivir porque él vive en su casa, con su hijo mayor y yo en la mía con mi familia, así que todo bien. Para qué apurarse, hay que disfrutar un poco más como pareja”, dijo Pilar Gasca.



¿Y cuál es el secreto para que sigan juntos?

Depende mucho de los caracteres. Me llevo muy bien con él, ojalá y sea hasta que estemos viejitos.



¿Qué planes para este 2019 que ya está cerca?

Estoy contenta porque acabo de abrir mi cuarta tienda con mi marca ‘Sexy Hip Jeans’, y hay planes para abrir la quinta a principios de año. Lo bueno es que ya estoy enviando a México, Bolivia, Ecuador y Chile. Realmente estoy muy contenta y feliz con lo que se está logrando.



¿No te gustaría incursionar en la actuación?

Sinceramente, no. Me han dicho para hacer algunas cosas, pero no me entusiasma la idea. Yo quiero meterme más en el tema empresarial porque de alguna u otra forma cuando uno se mete al ambiente artístico, permite más cosas, que te pregunten. Prefiero mantenerme al margen, así no se inmiscuyen.