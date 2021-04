El líder del grupo ‘Pintura Roja’, Alejandro Zárate, comentó que espera con paciencia la vacuna contra el Covid-19, pues hace unos días postergaron la fecha de su vacunación hasta mayo debido al retraso que existe con la llegada del material clínico de Pfizer.

“Tengo 72 años y me habían programado para el 25 de marzo, pero hace unos días me llamaron para informarme que cambiaron la fecha hasta mayo porque no habían llegado las vacunas que esperaban. La situación es complicada pero prefiero no renegar tanto, hay que tener una actitud positiva y tendré que esperar unas semanas más, quizás, hasta habrá que rezar para que los plazos se cumplan y no hayan más postergaciones”, dijo el músico.

¿Y cómo se encuentra de salud?

Estoy bien gracias a Dios, me cuido mucho, hay que cumplir con los protocolos de seguridad. Sin embargo, uno tiene que seguir trabajando y buscando la manera de sobrevivir.

El rubro musical sigue siendo uno de los más afectados, ¿está planificando algún show virtual?

Bueno en junio cumplo 54 años de trayectoria artística y estoy pensado realizar un show virtual con algunos amigos y grupos invitados, creo que es una fecha especial y debería de realizar algo. Hace unas semanas fui duro en mis comentarios respecto a la ayuda del ministerio de Cultura, y parece que se acordaron de mí, pues un representante me ha llamado y me dijo que habrá una nueva partida y apoyo a los artistas y estaría considerado.

Al fin lo tomaron en cuenta...

Así parece. Espero que esto se concrete y poder invertir en la realización del show virtual. Ahora se están realizando mucho mejor, con buena calidad de sonido e imagen, y el público disfruta mejor de los shows que les brindamos. Además, así podría darle trabajo a mis músicos, que en estos días están realizando todo tipo de actividades para sobrevivir. Por lo pronto, yo sigo haciendo videosaludos y en unas semanas deben de salir al mercado las nuevas casacas de ‘Pintura roja’, diseños modernos para nuestros seguidores.

También lanzarán temas nuevos...

Estamos en las radios tropicales con el tema ‘Dos caminos’ y hasta videoclip hemos realizado, pues el público nos reclama temas nuevos. Asimismo, vamos a grabar una canción muy jocosa que se llama ‘La flaca’.

Está utilizando bien el tiempo durante la pandemia...

Claro, siempre trato de sacarle el jugo al tiempo y también estoy escribiendo un libro donde voy a contar mi historia, desde mis inicios. Tengo más de medio siglo en la música, he pasado y vivido muchas experiencias; y también conozco muchas historias, he sido testigo de todo tipo de hechos. El público lo va a disfrutar.