La cancelación de las fiestas de celebración por Año Nuevo ha afectado a los músicos, quienes cuentan que siguen siendo desamparados por el gobierno y esperan que haya soluciones para que puedan retomar sus trabajos con normalidad. Tanto Alejandro Zárate del grupo ‘Pintura Roja’ como el cantante Luigi Carbajal, coinciden al afirmar que les han cancelado shows para las fechas del 31 de diciembre y el 1 de enero.

“Teníamos shows para realizar este 31 de diciembre y el 1 de enero en el Vraem pero por las nuevas disposiciones dadas por el gobierno ambas se han cancelado, no quiero viajar para arriesgarme, así que he tenido que devolver los adelantos y decirle a todos los músicos que estamos en la calle, sin trabajo”, señala Alejandro Zárate, líder del grupo ‘Pintura Roja’.

¿Nuevamente los músicos están siendo golpeados?

Sí, la pandemia nos está dejando en la calle, pues en estas fechas uno cobra más y los músicos contaban con ese dinero para solventar los gastos de sus hogares. Estoy tratando de ayudarlos en algo, pero la situación está muy difícil para todos.

¿Han pensado en hacer algún evento virtual?

Lamentablemente ya no hay la acogida como antes, a la gente ya no les gusta mucho los eventos virtuales pues prefieren divertirse en un local teniendo a su grupo favorito. Creo que tendremos que volver a vender ropa, souvenirs y tratar de sobrevivir como podamos.

LUIGI: ‘AHORA HABRÁN MUCHOS PRIVADITOS’

De igual forma, el cantante Luigi Carbajal, dijo sentirse contrariado por la situación que viven los músicos, porque al final el público se va a reunir de manera clandestina en los llamados ‘privaditos’ para recibir el Año Nuevo.

“Hace unas semanas lancé un nuevo tema con Ricky Trevitazzo y ha sido muy bien aceptado por el público, teníamos varios shows entre el 31 de diciembre y el primero de enero, pero todas se han cancelado, pues los empresarios señalan que ya no es rentable. Esto no solo afecta a cantantes y músicos, sino a todos los que trabajan en luces, sonido, seguridad, mozos y muchos otros que se ganan la vida en torno a los conciertos”, afirmó Luigi Carbajal.

Además, cree que esta medida no es la solución para frenar el avance de la nueva variante del coronavirus. “Lo peor es que ahora la gente hará privaditos en todas partes y eso será imposible de controlar con la policía, así que esa medida no me parece buena, todos sabemos que al público le gusta celebrar en estas fechas... en verdad, tengo molestia, me siento contrariado, pero no me queda otra que tomarlo como unas ‘vacaciones obligatorias’”, enfatizó Luigi.