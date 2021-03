El líder de ‘Pintura Roja’, Alejandro Zárate contó que utilizó sus últimos ahorros para iniciar un nuevo emprendimiento, pues ahora se dedica a la venta de ropa junto a las integrantes de su agrupación.

“Con las chicas hemos creado una pequeña empresa, estamos vendiendo ropa por delivery y cuando podemos salimos a vender a las calles o mercados. Es un emprendimiento que nos está ayudando de alguna manera a seguir adelante porque tenemos que seguir trabajando para no quedarnos en cero o sin tener para comer. Hay personas que se burlan pero no entiendo por qué. No mendigamos ni estamos cometiendo algún delito. Estamos trabajando honradamente”, expresó Zárate.

¿Le llega propuestas para ‘privaditos’?

Me han ofrecido muchas veces, pero no quiero caer. La tentación es fuerte, pero es un riesgo y pondría en peligro nuestras vidas. Hay que prevalecer la salud.