Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

El tiempo pasó, pero su voz sigue instalada en el imaginario popular, en las zonas donde una nostalgia o pena de amor se cura con una buena chicha. Se llama Milagros Soto Rivas y es conocida como la ‘Princesita Mily’. La intérprete original del tema ‘El teléfono’, del grupo ‘Pintura Roja’, habla de ayer y hoy. De su historia y cómo cambió todo...

Todos creímos que estuviste en el matrimonio de Juliana Oxenford...

No me invitó.

Ella siempre canta tu canción...

No veo noticias, ni telenovelas.

¿Ni la serie ‘Néctar en el cielo’?

Algunas cosas no eran y otras salieron a la luz.

¿Como tu romance con Johnny Orosco?

No puedo borrar el pasado.

¿Te enamoraste?

De chibola uno comete estupideces, aunque de esos errores llegó algo increíble a mi vida.

¿Qué cosa?

El Señor.

¿Te convertiste en cristiana?

Hace 25 años y desde mi Facebook predico la palabra de Dios de manera gratuita.

Cantabas en los 80, años del terrorismo...

Una vez nos contrataron para una presentación en Ayacucho. Fiesta organizada por ‘ronderos’ de un pueblo que estaba bien adentro...

¿Qué ocurrió?

Un camión militar nos recogió y llevó al lugar.

Iban superseguros...

Cada cinco minutos lanzaban ráfagas de sus armas al aire.

¿Temblabas?

Sí, le pregunté a un soldado: ‘¿Por qué hacen eso?’.

¿Qué respondió?

‘Estamos avisando a los terrucos’.

¿Para qué?

‘Saben que vamos con ustedes y no pueden interrumpir cuando es una fiesta para el pueblo’.

¿Saliste bien?

Nos quedamos un día más, cuando acabó el evento avisaron que había una emboscada y podría desatarse un enfrentamiento.

¿Otra parecida?

Con el grupo ‘Halley’ nos presentamos en Uchiza y antes de que termine el show, como ya no cantaba, me fui al hotel y en la puerta me rodearon tres hombres armados y en sus motos.

¿Te apuntaron?

Me ordenaron: ‘Sube, te vas con nosotros’.

¿Hiciste caso?

Grité: ‘¿A dónde me piensan llevar?’. Las personas que estaban cerca se acercaron y pidieron que no me lleven y se fueron.

¿La gente te sigue queriendo?

Adultos y adinerados me dicen que les gusta ‘Pintura Roja’, porque las empleadas de sus casas les hicieron escuchar esos temas cuando eran niños.

¿Cuáles son los enemigos del hombre?

El diablo, el mundo y tú mismo.

Gracias por tu testimonio...

A ustedes por esta entrevista, a cuidarse que son tiempos difíciles y confiar en Dios que Él todo lo puede.