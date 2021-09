Con la buena onda que los identifica y esa dosis de complicidad Piso 21 promete seguir rompiéndola en todas las plataformas con su nuevo sencillo ‘Nadie la controla’. Dim, El Profe, Pablo y Lorduy conversaron en exclusiva con Trome para revelar lo que significó la grabación de la primera canción de su cuarto disco.

La banda colombiana deja un poco de lado el romanticismo para mostrarnos su lado más fiestero donde el twerking y el perreo intenso salen a relucir en el videoclip de ‘Nadie la controla’. La canción ha despegado bajo la necesidad de descontrol y volver a salir de rumba tras sufrir el impacto de una pandemia.

Piso 21 habló con Trome de la conexión que tienen como equipo, lo que significa la música, los grandes artistas con quien les gustaría grabar y más.

¿Cómo ha sido grabar su sencillo ‘Nadie la Controla’ en tiempos de pandemia?

Dim: Muy bien, tuvimos la oportunidad de ir a Miami que es una ciudad abierta y nos dejamos envolver por el mood de la ciudad. Fue una experiencia increíble, lo más importante fue que dejamos fluir la musa, la inspiración, nunca cortamos las alas de nada y por eso es una canción que tiene 3 moods a la cual le creemos mucho, nos encanta y no vemos la hora de cantarla en vivo.

La canción está sonando en TikTok junto a pasos de twerking

Pablo: Sí, eso se tiene que ver muy natural, nosotros no hacemos la canción pensando en un TikTok, pero sí es inevitable ver que hay una parte de ‘Nadie la controla’ que te invita al baile, a la fiesta y que se está dando de manera natural en las redes. Hay como 3 challenges diferentes con la canción y eso nos alegra mucho.

La música es para que cada uno la interprete como quiera, haga lo que quiera, se la baile, se la goce, se la sufra y estamos felices con lo que está pasando en TikTok, Spotify, YouTube y en todas partes con ‘Nadie la controla’.

Figuras como Kuno y Domelipa participan en el videoclip ‘Nadie la controla’

Pablo: La experiencia fue brutal, el video no estaba planeado para que ellos salieran, nuestro manager se los encuentra en Miami, los invita, fueron a saludar y terminaron metidos siendo parte del video. Muy contentos, han aportado mucho, son personas que la están rompiendo en su mundo, en Tiktok, y brutal que fueran parte de ‘Nadie la controla’.

¿Alistan gira internacional?

El Profe: Estamos viajando, todo depende de cada país, hemos tenido la oportunidad de salir, de hacer algunos shows, pero estamos mucho más enfocados en estos momentos en sesiones de grabación. Estamos viajando mucho a Miami y preparando la gira para el 2022 porque nos ha tocado este año aplazar muchas fechas, pues en cada país sube o baja el pico de contagios, la vacunación, en fin.

La pandemia no los ha detenido...

El Profe: No, para nada, ha sido más complejo, pero detenido del todo no. De hecho ni siquiera en el tiempo de cuarentena porque nosotros hicimos mucha música, aprovechamos el tiempo que tuvimos de receso para terminar el disco anterior, para comenzar nuevas ideas para este disco nuevo que va a salir en los próximos meses. La música no se detiene.

¿Cómo se llevan entre ustedes?

Lorduy: La comunicación está muy presente, siempre que se nos ocurre algún plan lo compartimos en el grupo que tenemos porque no solamente somos nosotros cuatro, también está el equipo de manejo: managers, disqueras. Entonces también hay un equipo detrás que está respaldándonos, dando opiniones, yo creo que aquí estamos con una buena comunicación. Somos muy equitativos.

¿Con qué artistas internacionales les gustaría grabar?

Dim: Con muchos, yo creo que la música es infinita, poder colaborar con artistas latinos como Ozuna, Bad Bunny o internacionales como Bruno Mars o Justin Bieber. Pero lo importante es seguir haciendo música, en algún momento todo eso llegará, pero es necesario hacerla y seguir viviendo de ella.

¿Algún artista peruano en su lista?

Lorduy: Yo por mi lado he trabajado incluso en composición con Lesly Shaw, con Emil La Causa y con Ezio Oliva (risas).

¿Qué significa la música para cada uno de ustedes?

Dim: La música es todo, lo esencial, lo que nos mueve.

Lorduy: Es lo que nos da para traer comida a la casa, para traer a nuestros hijos bien, a nuestra familia bien.

El Profe: La música es terapia.