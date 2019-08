Pitbull citó la famosa frase de Susy Díaz 'Vive la vida y no dejes que la vida te viva' para motivar a sus fans

Una sorpresa. El cantante internacional Armando Christian Pérez Acosta, mejor conocido por su nombre artístico Pitbull, llamó la atención de sus fans peruanos tras citar en su cuenta Twitter una popular frase de Susy Díaz.

El artista escribió "Live life, don’t let life live you" (Vive la vida y no dejes que la vida te viva). Rápidamente, sus seguidores le hicieron saber con decenas de comentarios que la 'dueña' de esa singular frase es de la excongresista de la República.

“Frase célebre de Susy Díaz”, “Susy Díaz presente”, “No olvides los derechos de autor”, fueron algunos de los tuits que le enviaron a Pitbull.

Pitbull comparte la frase de Susy Díaz Pitbull comparte la frase de Susy Díaz

Hasta el momento, la mamá de Florcita Polo no se ha pronunciado sobre la publicación de Pitbull. El fin de semana, la rubia estuvo en Arequipa disfrutando unos días alejada de la capital.

Recordemos que la exvedette “tradujo” su popular frase y la compartió en versión en inglés tanto en sus redes sociales como en una publicidad.