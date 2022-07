Hugo Muñoz, el popular payaso ‘Pitillo’ comentó que la televisión nacional vive una crisis pues hay contenidos pésimos y una lucha por el rating, que se han olvidado de promover algún programa infantil de calidad. Además, cuenta que está cumpliendo diez años con ‘El circo de la alegría’ que se presenta en el Jockey Club del Perú.

“Estamos celebrando diez años de ‘El circo de la alegría’ y siempre cambiamos la temática, presentamos cosas diferentes. En esta oportunidad hemos traído artistas de España, Francia, Chile, Colombia y otros; para presentar un espectáculo de nivel internacional. Hemos puesto mucho énfasis en la música y la risa, pues el público necesita mucho jolgorio, hacer una catarsis ante todo lo que estamos viviendo. Estaré hasta setiembre con mi show en el Jockey Club del Perú”, comentó Pitillo.

El público siempre ha recibido bien tus espectáculos...

Nuestra opción y misión es presentar un espectáculo como en cualquier capital del mundo, porque desgraciadamente hubo una época en que se contaminó mucho el tema del circo con espectáculos mediáticos, personajes televisivos y ahora se quiere contaminar con personajes virales y que no tienen nada que ver con nuestro trabajo. Buscamos que el público regrese a esos placeres simples, que son reír con un show familiar.

Sientes desazón porque las figuras de la televisión se sumen al circo...

Hay de todo... pero hay personajes destacables como Ernesto Pimentel, a quien aprecio mucho y año tras año mejora su espectáculo. Rescatar a Fernando Zevallos con ‘La Tarumba’, a la señora Chirinos con el espectáculo ruso, César Aedo en su momento, quienes apostamos por buenos espectáculos, de buen nivel.

¿Sientes que los personajes mediáticos utilizan al circo?

Lo hay, pero al menos espero que no se viva lo que ha pasado en otros países como Argentina o Chile, donde se vive un desinterés por el circo porque la gente dice ‘para qué voy a ir, si voy a ver lo mismo que sale en televisión’. Aquí aún mantenemos la tradición y tenemos opciones de buen espectáculo, recordemos que cuando se celebró el Centenario de la Independencia, el alcalde de Lima de esa época Luis Mejía, en 1920, celebró con circo gratis para todos y ahí nace esa tradición por el espectáculo circense.

¿Te gustaría tener un programa infantil?

Salvo en el Canal Ipe, no hay una opción en la televisión abierta para los niños. Me gustaría pero no hay interés de los medios masivos... la intención, las ganas, el conocimiento lo tengo, pero no veo interés, ni tampoco voy a tocarles las puertas ni a rogarles; además, deben recordar que soy el primero en darles duro.

¿Qué cosas no te gustan de la televisión abierta?

Vemos contenidos pésimos, mensajes pésimos, hay una idealización al rating aberrante... ni siquiera en el campo del humor, con programas cómicos que lo único que hacen es salir a perder el tiempo o tomarse el pelo entre ellos y se olvidan que el público se tiene que reír, pues solo ellos se ríen. No tengo problemas en decirlo, solo que cuando voy a la televisión me dicen ‘uy, ya llegó Pitillo’, pero digo lo que pienso, no tengo la esclavitud televisiva...