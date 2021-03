No solo memes. A César Acuña también le dedican canciones. Así lo hizo la agrupación piurana ‘Somos amantes’ con su canción -en clave de cumbia sanjuanera- ‘Plata como cancha’.

A pesar de que el tema se estrenó a inicios de 2020, recién hoy -en plenas Elecciones 2021- salta a las radios y se viraliza en redes sociales.

'Plata como cancha', una cumbia dedicada a César Acuña

En ella se alude a los polémicos grados obtenidos por el presidente del partido Alianza Para el Progreso y sus sonados casos de plagio.

Hablamos con Koky Ortega, director musical de ‘Somos amantes’, quien cree que César Acuña no tendría por qué demandarlos, pues no se le menciona en la canción.

Koky, ¿cómo nació la idea de crear una canción sobre el señor Acuña?

Esa idea no fue idea sobre Acuña, solo que se dio. Ese tema no es realmente mío, es de un amigo de Lima que me dio para grabarlo. Yo le hice los arreglos y lo botamos con el grupo.

Pero ustedes lo han popularizado…

Sí, yo lo he grabado, con el permiso del señor.

¿Quién es el compositor?

El señor Dimas Ramos.

¿Tu agrupación de dónde es?

De Piura.

¿También tienen temas dedicados a otros políticos?

No, solamente ese hicimos. Siempre grabamos como todos los grupos populares, solo esta vez grabamos ese tema. Pero este tema es de la pandemia.

¿De hace cuánto?

Unos tres meses antes de la pandemia. Inicios de 2020, más o menos.

Acuña tiene muchos seguidores, ¿no les han criticado?

No, no. No ha llegado ningún mensaje porque no dice su nombre. Es una canción y quedó. Por ejemplo, bastante gente en la selva que lo escucha, le gusta el tema. No se enfocan en el tema como si fuera para Acuña.

Un periodista publicó un libro que se titula ‘Plata como cancha’ y el señor Acuña ha iniciado acciones legales, ¿no tienes temor que suceda lo mismo con ustedes?

Bueno, ahí sí no me incumbe. Si yo fuera el autor, bueno, me podría caer el peso de la ley. Pero como no soy, bueno. Yo no soy el autor, yo solo hice los arreglos con el permiso del autor del tema. El autor tendrá que arreglarse con él.

¿Tienen temor que el señor demande?

No. No tenemos ningún temor. O sea, nosotros hacemos música, pero no nos dedicamos a la política.

Que tenga correa…

Claro.

¿Esta canción es para bailar?

Se hizo para bailar, no se hizo con intención de dedicársela a alguien.

¿Cuál es el mensaje de la canción?

Es cuando uno es pobre y llega a tener plata. Y cuando tiene plata como cancha come lo mejor, se viste de lo mejor.

LETRA DE LA CANCIÓN ‘PLATA COMO CANCHA’

Yo era pobre, pobre, tan pobre

apenas tenía un pantalón

pero siempre, siempre soñaba con ser un tremendo señor

más estaba al cielo y de pronto algo cayó

unos sacos llenos de plata y así mi vida cambió.

Pues como ven, no tengo gracia

ni raza, ni talla también.

Apenas aprendí a leer

solo, solo quiero el poder

porque tengo plata cancha...

porque tengo plata cancha...

porque tengo plata cancha...

porque tengo plata cancha...

El dinero lo compra todo

para qué tengo que estudiar.

Me he comprado varios posgrados,

maestrías y doctorados.

Sin haber ni siquiera ido a un pequeño jardín

soy autor del libro Coquito.

¡Vargas Llosa me pirateó!

Me compré una universidad,

He empezado a comer caviar.

Las mujeres me van a amar cuando comience a gobernar.

porque tengo plata cancha...

porque tengo plata cancha...

porque tengo plata cancha...

porque tengo plata cancha...

TE PUEDE INTERESAR: