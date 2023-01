El actor Pold Gastelo afirma que fue una sorpresa el anuncio de una nueva temporada de la novela ‘Luz de Luna’ y aún no sabe si formará parte de esta producción, pero asegura que seguirá contando con la aceptación del público. Además, anunció el inicio de los talleres de actuación de ‘Del Barrio Producciones’ de manera presencial.

“Hemos vuelto a la presencialidad con el taller de talento de ‘Del Barrio Producciones’. Ya estamos iniciando los cursos y estamos nuevamente con fuerza en lo presencial”, afirmó Pold.

Extrañaban la presencialidad.

Claro, en época de pandemia se hizo cursos online. Felizmente hemos retomado la presencialidad porque el plus del taller es que el alumno trabaja en condiciones prácticamente reales. Contamos en el taller con un switch en donde los alumnos pueden grabarse en vídeo y verse en algún momento. Esas cosas no las podíamos tener en el online.

Ahora hay muchos jóvenes actores muy bien preparados en canto, baile y actuación...

Estamos viviendo una época en donde hay mucho talento joven y felizmente hay muchos espacios para aprender. Además, creo que los jóvenes de ahora son conscientes de que la competencia es mucho más fuerte que antes. La idea de este taller es encontrar talentos que alimente las series o novelas. Están dictando clases Liliana Trujillo, que es una actriz con bastante formación y comparte su experiencia en la televisión; también nos acompaña Juan Carlos Pastor que dicta un taller de teatro y Haydeé Cáceres con su hermana Irene que se encargan de los niños.

Ya se confirmó que se hará una tercera temporada de Luz de Luna, ¿te veremos en la novela?

Yo no sabía que se haría una tercera parte, ojalá que regrese. No pensé que estaría en la segunda porque en la primera era un médium y en la segunda hablé con los fantasmas, no sé qué pasará en la tercera porque puede pasar de todo en ‘Luz de Luna’.

Crees que es una apuesta arriesgada hacer una tercera temporada de ‘Luz de Luna’.

La verdad es que ´Del Barrio’ no ha parado nunca ni siquiera en pandemia, porque se hicieron algunas series. Michelle Alexander (la productora) se preocupa mucho de la gente que trabaja en la parte técnica, producción y todo el personal esté con chamba. Entonces, creo que felizmente ya conocen un poco el mercado y eso se refleja en el éxito de las producciones. Por ejemplo ‘Maricucha’ está con buen rating y mientras haya chamba para todos hay que aplaudir que el público siga eligiendo la producción nacional.