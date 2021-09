El actor Pold Gastelo está feliz que se apueste por la producción nacional y de calidad como ‘Los otros libertadores’, cuenta que ya está totalmente recuperado del coronavirus y pide a todos que se vacunen.

“Yo hago ‘Murillo’, que es el abogado de Micaela Bastidas. En realidad, en ‘Los otros libertadores’ hay un montón de personajes, como el mío, que son pequeños pero no menos importantes dentro de esta historia. Así como en las guerras que, a veces, los soldados son los verdaderos héroes pero nadie habla de ellos. Esta serie es una buena oportunidad para que conozcan que hay mucha gente que gestó nuestra libertad e independencia”, afirmó.

Se ha llevado la historia del Perú a la pantalla chica.

También creo que la serie está hecha con la intención de que la veas y digas: “quiero investigar un poco más sobre esto”. Pocas veces se he llevado al mundo de la ficción nuestra historia y el Perú, todo el mundo sabe, está lleno de historias. Es bueno que Latina se haya arriesgado a iniciar nuevamente una serie de ficción y que marque el inicio de una nueva etapa, donde además se tiene que cuidar mucho el estándar internacional. La idea ya no es solo conseguir rating sino colocar esta producción en las plataformas más importantes.

Le puede seguir los pasos a ‘El último bastión’, que se emitió por Netflix.

Me cuentan los que han podido ver los capítulos terminados que no necesitas ser peruano para poder disfrutar de la serie y eso me parece un gran plus. Uno podría pensar que una historia que tiene que ver con nosotros a quién le podría interesar. Sin embargo, parece que está tratada de tal manera que al margen de que sean historias de peruanos, la trama está muy bien contada, te captura y esa es la idea.

Decías que eres un sobreviviente más de esta pandemia porque superaste el coronavirus...

Sí , y estoy totalmente recuperado. Además, estoy emocionado porque acabo de estrenar mi primer unipersonal y ahora viene el estreno de ‘Los otros libertadores’, que es una súper producción. Quizá no tengo un gran protagonismo en esta serie, pero sí me da mucho orgullo estar dentro de un producto tan importante.

¿Fue difícil reactivarse?

La ventaja que tengo es que hace muchos años trabajo también como profesor no solo de teatro y actuación, también de diseño que es mi otra profesión. Eso me salvó en la pandemia porque he podido dictar clases online, pero hay muchos compañeros que la han pasado muy mal porque fue un ‘yunque en la cabeza’ no hay teatro, no hay nada. Yo he podido recursearme con eso y después me pasó lo que me pasó (se contagió de coronavirus), la recuperación ha sido lenta pero ahora estoy nuevamente encarrilado.

Su testimonio ayudó a mucha gente a tomar la decisión vacunarse.

Por favor, les pido a todos que nos vacunemos. Basta ya con tanta desinformación, nos vienen vacunando desde que nacemos y nadie nunca se ha preguntado nada, ósea después de lo que me pasó a mí me vacunaban con agua destilada y yo era feliz porque creo que hasta te ayuda psicológicamente a sentirte mucho más seguro. Además, porque pensamos solo en nosotros eso es un poco egoísta, hay que pensar en el resto. Hay que vacunarse y dejarnos de tantas vainas.

