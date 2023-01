El actor Pold Gastelo afirmó que está bien de salud y está sorprendido que no le quedaron secuelas del coronavirus que sufrió, y cree que es porque trabaja en lo que le gusta. Además, es uno de los profesores de los talleres de actuación de ‘Del Barrio Producciones’.

“Estoy asombrado que después de lo que me pasó no tenga muchas secuelas porque la pasé muy mal”, dijo Pold quien incluso estuvo 10 días en coma.

¿Te sientes bien de salud?

Sí, hay gente que ha estado menos grave que yo y tiene secuelas fuertes. Yo me siento bien, pero también creo que la ventaja y el privilegio es seguir chambeando en lo que me gusta.

Por eso te vemos actuando y enseñando.

Sí, hemos vuelto a la presencialidad con los talleres de actuación de ‘Del Barrio’. Hay mucho talento joven y felizmente encuentran espacios para aprender. La idea de este taller es encontrar talentos que ‘alimenten’ las producciones. No han sido muchos, pero ha habido gente a la que ya se le dio una oportunidad importante en series o novelas.

Por cierto, ¿formarás parte de ‘Luz de Luna 3′?

Todo puede pasar en ‘Luz de Luna’, pero no sé qué haría porque en la primera entrega fue un médium y en la segunda hablé con los fantasmas.

Pold Gastelo participa en campaña para prevenir el coronavirus: “El único remedio por ahora es la responsabilidad”

Pold Gastelo participa en una campaña para prevenir el contagio del coronavirus a través de un video en el que habla su experiencia tras ser diagnosticado con COVID-19 y los críticos momentos que vivió.

Esta iniciativa fue lanzada hace unos días por el Gobierno peruano y en el clip, Pold -quien estuvo al borde de la muerte e incluso tuvo que ser inducido a coma para que pudiera salvarse- le recuerda a las personas las medidas preventivas que se deben tomar para evitar los contagios en medio de esta pandemia.

“Soy un sobreviviente de COVID, soy un paciente que se recuperó. Cuando empecé a tener algunos síntomas, como las fiebres que subían y bajaban, primero no pensé que era el coronavirus; lo que vino a demostrarme que sí era era que perdí el olfato. Pero en ese ínterin me di cuenta de que no solamente estaba contagiado yo, sino que habían dos hermanos que también estaban igual”, manifestó.

Pold Gastelo indicó que “en el momento más crítico yo recordaba que había dejado a un hermano en emergencia y el otro estaba mal. Éramos tres hermano contagiados y mi preocupación era qué había pasado con ellos, me sentía impotente y yo estaba sin poder hacer absolutamente nada”.

“El único remedio que hasta ahora conocemos para combatir este flagelo es la responsabilidad. Sin embargo, lo que vemos es que hay muchas personas que se reúnen en grupos, hacen fiestas, van a lugares públicos sin ninguna protección”, enfatizó.