EL TÍO PNP. La fiesta clandestina de Yahaira Plasencia continúa dando que hablar. La cantante se escondió en la maletera de un auto para evitar ser intervenida por los efectivos, el hecho causó que la Policía Nacional del Perú bromeará sobre la actitud irresponsable de la intérprete de “Cobarde”.

La publicación de la PNP en Facebook menciona: “¡Toma conciencia! Al organizar un fiesta o asistir a una de ellas, no solo te pondrán una multa, también te puedes contagiar del virus y sobre todo pones en riesgo la vida de tus seres queridos”.

Representantes de la Guardia Nacional acompañaron el mensaje de una foto donde mencionan la canción de Yahaira Plasencia, Y le dije NO. Tipos de personas en las fiestas en pandemia: Los que no asisten (Un amigo me invitó a la fiesta y Le dije NO), los que asisten (No pasa nada, de algo tenemos que morir, Los que hacen de todo para evitar la papeleta (Dónde me escondo, me van a poner la papeleta).

¡Toma conciencia! Al organizar un fiesta o asistir a una de ellas, no solo te pondrán una multa, también te puedes contagiar del virus y sobre todo pones en riesgo la vida de tus seres queridos. Publicado por Policía Nacional del Perú en Domingo, 25 de abril de 2021

MEA CULPA

Yahaira Plasencia protagonizó el que puede ser el episodio más vergonzoso de su carrera luego de que se escondiera en una maletera para evitar ser intervenida por la Policía por armar una fiesta por su cumpleaños en una casa de Cieneguilla. Al respecto, la salsera envió un comunicado en el que pide perdón por su accionar.

Al respecto, Yahaira Plasencia indicó que su reacción se debe al nerviosismo que la embargó en ese momento y que la llevó a esconderse para no ser descubierta por la Policía que ya había ingresado a la vivienda para poner punto final a la reunión.

A través de un comunicado, Yahaira Plasencia pidió perdón e indicó que no entrará en más detalles sobre lo que sucedió la noche del viernes en Cieneguilla, donde armó la fiesta de su cumpleaños.

COMUNICADO DE YAHAIRA PLASENCIA

“Los detalles de esta intervención y de como se suscitaron los hechos, como la decisión de esconderme en la maletera de un vehículo-que sé es lo más difícil de entender y puede quedar en la mente de ustedes-, prefiero reservarlos por el momento; sólo puedo decir que todo fue producto del nerviosismo que me embargaba en ese instante, y era y he de aceptar la información que los medios de comunicación decidan hacer pública, aún cuando en algún punto, no la comparta”, se lee en el comunicado de Yahaira Plasencia.

POSIBLE SEPARACIÓN DE ESTO ES GUERRA

Tras conocerse de la celebración a lo grande de Yahaira Plasencia, la productora de Esto es Guerra tomaría la decisión de separarla del reality por faltar a las normas establecidas a cada uno de los integrantes del programa y por el cual hicieron un juramento en vivo. Recordemos que aquellos que violaron el reglamento fueron separados como Luana Barrón, Mario Irivarren, Diego Zúrek, Macarena Vélez, entre otros.

Es por ello que la intérprete de ‘Y le dije no’ no sería la excepción, pues este tipo de celebraciones también están prohibidas debido a la emergencia sanitaria que se vive en nuestro país debido a la pandemia del COVID-19 en Perú.

VIDEOS RELACIONADOS

TROME - Yahaira Plasencia y las imágenes del tonazo que habría armado en Cieneguilla por su cumpleaños