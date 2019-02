'La Chama' revela que Ignacio Baladán fue quien auxilió a Poly Ávila para salir de la fiesta donde fue drogada | VIDEO

Alexandra Méndez 'La Chama' contó más detalles sobre la fiesta en donde Paula 'Poly' Ávila fue drogada. La venezolana estuvo junto a la argentina durante el evento del día viernes 25 en Asia y contó que la rubia sí le dijo que se sentía mal y fue ella quien la ayudó a salir de la casa.

Según el relato de 'La Chama', Alexandra Méndez, Poly Ávila llegó primero a la reunión y estaba con algunos traguitos de más. Durante la reunión en donde habían al menos 20 personas, muchas no pertenecientes del espectáculo, todo iba bien hasta que la argentina le dijo que se sentía mal.

Ante esto, Alexandra Méndez indicó que fue ella quien le pidió a un amigo para que las saque de la reunión. Sin embargo, Poly Ávila llamó desesperada a su expareja André Castañeda para que la ayude a salir de ahí.

Poly Ávila e Ignacio Baladán

Ante esta situación, Alexandra Méndez 'La Chama' que fue Ignacio Baladán y otro amigo más quienes llevaron a Poly Ávila hasta el grifo donde se iban a encontrar con André Castañeda. Según el propio ex de la argentina, informó que conversó con la uruguayo y él mostró su indignación con la situación.

"El que la acompañó fue Ignacio Baladán", declaró Alexandra Méndez. En tanto, en una conversación telefónica con André Castañeda, él reconoció que sí habló con el uruguayo que también estuvo en la reunión.

"Yo hablé con Ignacio y él me dijo que estaba viendo lo que estaba pasando y no estaba de acuerdo. Que todo era una mie... y que él también se quería ir. Él me dijo que me quede tranquilo que ellos la iban a acompañar", declaró André Castañeda.

Hasta el momento, se desconoce cómo fue que la droga llegó hasta su trago. Poly Ávila iba a entablar una denuncia para la que la Policía Nacional inicie las investigaciones del caso. El Ministerio de la Mujer se comprometió a acompañar a la rubia a la comisaría.