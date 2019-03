Poly Ávila amenaza a Nicola Porcella por insinuar que es consumidora

André Castañeda reveló que su expareja, la modelo Paula Ávila, iniciará acciones legales en contra de Nicola Porcella, por insinuar que la argentina consume sustancias tóxicas.



Nicola comentó que te enjuiciaría, al igual que a Magaly Medina, pues asegura que lo sindicaron con un tema de drogas en la fiesta de Asia... ¿Te ha llegado alguna carta notarial o notificación?

No me ha llegado nada, ni los saludos me han llegado. No tiene ni pies ni cabeza, porque jamás lo he difamado a él ni a nadie. Jamás me dirigí a Nicola, más bien él debería estar preocupado, porque sí difamó e insinuó que ‘Poly’ era consumidora y dijo que había más chats donde ella pide droga.

¿‘Poly’ te ha comentado si demandará a Nicola?

Claro. Todo a su debido tiempo, los abogados se van a encargar de ese tema, pero definitivamente esto no se quedará así. Una persona (Nicola) sale a decir que va a demandar porque lo difamaron, sin embargo, él lo está haciendo directamente. Eso no se puede quedar así.



Tengo entendido que serás una de las personas que irá a declarar a la fiscalía por el caso de Paula Ávila y Claudia Meza... ¿Te sorprende que a Nicola Porcella no lo hayan citado todavía?

No me sorprende, porque la Fiscalía tiene diferentes formar de trabajar. No necesariamente tiene que citar en un orden, ellos van citando de acuerdo a lo que vean conveniente. De todos modos, van a llamar a todos y tendrán que ir. Yo estoy citado para rendir mi declaración y contar todo lo que atestigüé. Aún tengo audios y conversaciones con personas que han estado en ese lugar (casa de Asia).

¿Para cuándo es tu citación?

Sé que ya está la citación, pero aún no me ha llegado el papel físico. Quizá mañana (hoy) me llegue el documento.