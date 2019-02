La Chama a Poly Ávila tras denunciar que fue drogada: "¿Cuál es el show? ¿Te violaron?¿Te hicieron algo?" | VIDEO

Poly Ávila se sentó en el sillón rojo de El Valor de la Verdad para contar su versión de los hechos. Luego de que Nicola Porcella se presentara en el programa conducido de Beto Ortiz para hablar de la fiesta de Asia, la argentina decidió salir al frente para, por primera vez, hablar de lo ocurrido.

Y es Poly Ávila se convenció de contar su versión tras ver todo lo que dijo Nicola Porcella, intentando desvirtuar no solo su denuncia, sino también de la Miss Perú Trujillo, Claudia Meza. La jovencita acusó a Faruk Guillén, amigo del guerrero, de intento de violación.

Durante El Valor de la Verdad de Poly Ávila, la argentina lamentó que Nicola Porcella mostrara la polémica foto donde supuestamente ella pide la sustancia Eme. ¿Por qué? Porque esa foto era de una fecha diferente a la fiesta y estaba fuera de contexto.

Por ese motivo, Poly Ávila optó por mostrar chats privados que mantuvo con Alexandra Méndez 'La Chama' donde le reclamaba por haber hecho pública la denuncia de haber sido drogada sin consentimiento.

Chats entre Alexandra Méndez y Poly Ávila

En el chat, Alexandra Méndez califica de 'show' la denuncia de Poly Ávila y le pregunta por qué lo hizo público si no la llegaron a violar. Esto sorprendió a la propia argentina, quien la cuestiona por decir algo así.

Alexandra Méndez: ¿Cuál es el show?¿Te violaron? ¿Te hicieron algo?

Poly Ávila: ¿Qué te pasa Chama? ¿Estás loca?

Alexandra Méndez: ¿Qué te hicieron?

Poly Ávila: ¿Tienen que violarme para que sea grave?

Recordemos que en más de una entrevista , Alexandra Méndez dijo que la razón por la que ella estaba molesta con Poly Ávila era porque la argentina había dicho que haría un video limpiándola a ella, a Nicola Porcella, e Ignacio Baladán, de lo ocurrido esa noche.

Sin embargo, Poly Ávila aunque estuvo dispuesta a hacerlo y hasta lo grabó, no lo publicó ¿Por qué? Porque su abogado se lo prohibió. Al hacerlo público, la rubia ponía las manos al fuego por personas que no sabía si verdaderamente tenían que ver con lo ocurrido. Y como la denuncia ya está en fiscalía, eso los mantendría fuera del caso, cuando no hay ninguna prueba que demuestra su implicancia o su inocencia.

Pese a que ella le dio esta explicación a Alexandra Méndez y Nicola Porcella, ninguno tomó a bien su explicación y decidieron alejarse de ella. Incluso, en una de las visitas que la 'Chama' hizo a 'Valgame Dios', llegó en la camioneta de propiedad de Faruk Guillén, acusado de intento de violación contra Claudia Meza.

Alexandra Méndez llegó en el carro de Faruk Guillén a Válgame Dios Alexandra Méndez llegó en el carro de Faruk Guillén a Válgame Dios

Para Poly Ávila esa es la prueba más clara de que Alexandra Méndez tomó el bando opuesto y no cree su denuncia, pese haberla auxiliado en esa fiesta cuando la argentina se puso mal.