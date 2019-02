Poly Ávila: Esta es la denuncia de Claudia Meza, la modelo que también fue drogada en fiesta de chicos reality

La modelo Claudia Meza rindió su manifestación esta mañana en la comisaría de Asia donde indicó que, al igual que Poly Ávila, ella también fue drogada en la fiesta de chicos reality que se organizó el pasado 25 de enero en el balneario limeño. La modelo trujillana denunció a Jorge Faruk Guillén por el delito de violación de la libertad sexual en la tentativa de violación sexual, tal como consta en la denuncia al que Trome tuvo acceso.



De acuerdo a sus declaraciones ante la policía, Claudia Meza contó que Nicola Porcella la invitó , mediante un mensaje, a una parrillada en una residencia en Asia en compañía de unos amigos.

Indica que ella llegó hasta la vivienda de Nicola Porcella donde se encontraban dos vehículos, una de ellas del integrante de 'Esto es Guerra' y la otra de Faruk Guillén Giadalah.



Claudia Meza mencionó en la denuncia policial a otras dos personas más, entre ellas dos chicas y Poly Ávila. Juntos fueron hasta Asia para la llamada 'fiesta del terror'. Asimismo, indicó que en un grifo se encontraron con Nicola Porcella y posteriormente se encontraron con Ignacio Baladán.

En la denuncia, Claudia Meza menciona en reiteradas ocasiones a Nicola Porcella, Faruk Guillén y otras personas que estuvieron en la fiesta y que el chico reality en compañía de otra persona más "estaban exigiendo una a una para que tomen el shot de jager y no aceptando un no como respuesta, llegándome a servir uno que no lo tomo tirándolo al grass y al percatarse que no lo tomé el señor Nicola Porcella exigió que me lo tomara", agrega en la denuncia policial

SE DESMAYA TRAS SER DROGADA



Tras ser drogada, Claudia Meza indicó en la denuncia policial que se desmayó siendo reanimada por Nicola Porcella y otra persona más. Asimismo "Nicola se encontraba rogándole de rodillas a Poly Ávila para que cuelgue el teléfono y no hable con André Castañeda".



Mencionó que le rogó a Poly Ávila para que no la dejara sola, pero ella se fue y no la dejaron salir del inmueble y se quedó sentada en un mueble sentándose a su lado Faruk "asediándola mencionándole que es bonita, que le gusta".