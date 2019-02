Poly Ávila en EVDLV contó la historia de la polémica foto donde pide que preparen el 'M' | VIDEO

La modelo argentinaPoly Ávila reveló la historia detrás de la fotografía en la que supuestamente pedía drogas en un chat de WhatsApp. La ex combatiente se sentó en el sillón rojo de 'El valor de la verdad ' para dar su testimonio de lo ocurrido en la denominada 'Fiesta del terror'.

Pese a que Nicola Porcella trató de dar a entender que la fotografía pertenecía a aquel día de la polémica reunión, la modelo contó que no fue así y que sacaron de contexto su mensaje.

▶ AQUÍ EL PROGRAMA COMPLETO

"Esa captura de pantalla pertenece a un grupo (de WhatsApp) donde no estaba Nicola. Yo ese día debutaba en una comedia en Barranco y mando esa foto con el dedo en la boca de los nervios. Y pongo eso en modo de broma, ellos me siguen la broma y me desean suerte", dijo Poly Ávila en EVDLV.

"Quisieron dar a entender que ese mensaje fue de esa noche y que yo estaba pidiendo esa sustancia", agregó muy segura en el sillón rojo.

En la edición anterior, Nicola Porcella sostuvo que las actitudes de Poly Ávila deja mucho que desear, ya que las cosas no han sucedido como ella lo ha indicado. El exguerrero señaló que se reunió, días después, con la modelo argentina y hasta los vieron riéndose.