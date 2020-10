Poly Ávila alzó su voz de protesta por el caso de la joven de 21 años que fue violada por cinco chicos y recordó que el año pasado denunció haber sido drogada, al igual que la modelo Claudia Meza, en la ‘Fiesta del terror’.

“Que seamos fiesteras o juergueras no significa que nos puedan drogar, que nos guste tener sexo con más de una persona en el mismo día no significa que nos puedan violar, que mostremos el trasero en alguna foto en Instagram no significa que nos puedan tocar cuando salgamos a la calle. La culpa es del que no respeta tus derechos y te vulnera”, afirmó.

Poly, Magaly Medina recordó lo que viviste con Claudia y parece que la denuncia quedó en el olvido...

Lo único que diré al respecto es que la víctima nunca tiene la culpa.

HABLA ETHEL

En tanto, la conductora de ‘América hoy’, Ethel Pozo, pidió que les caiga todo el peso de la ley a los jóvenes acusados de violación grupal.

“Hay una víctima de violación por cinco muchachos y por supuesto queremos que les caiga todo el peso de la ley. Como madre quisiera que los cinco (jóvenes) se queden de por vida en la cárcel. Existen leyes y es nuestro derecho exigir que se sancione a estos enfermos”, refirió Pozo.