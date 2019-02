Karen Dejo sobre el caso de Poly Ávila: "Qué fácil es lavarse las manos y manchar la imagen de los compañeros"

“Es un amigo encantador”, expresó Karen Dejo, al ser consultada sobre la fotografía que difundió el programa ‘Instarándula’, donde se le ve al lado de un madurito galán de nombre Jaime.



En la imagen, el ‘galán’, de 42 años de edad y médico de profesión, agarra con total confianza por la cintura a la morocha en un conocido restaurante de Barranco.



Karen, ¿es cierto que estás rehaciendo tu vida sentimental con un galán madurito?

Estoy feliz, soltera y así pretendo estar.



Entonces, ¿el galán de la foto es solo un amigo?

Sí. Es un amigo encantador.



¿No es tu prioridad rehacer tu vida sentimental?

Lo que se tiene que dar, se dará y lo que no se da, no se da, así de simple. Una no planifica las cosas, simplemente pasan. Además, apenas me ven con alguien, un poco más y me casan. Estoy soltera y nada... Si me ven, me ven. No tengo por qué dar explicaciones de mis cosas.



INDIGNADA

​

De otro lado, Karen Dejo utilizó sus redes sociales para mostrar su molestia e indignación, luego que algunos compañeros de realities fueron involucrados en una fiesta, en la cual Paula Ávila fue drogada.



“Qué fácil es lavarse las manos, manchar la imagen y la integridad de los compañeros. No se ponen a pensar en sus familias y en sus trabajos. El daño ya está hecho”, escribió en Twitter.