Magaly Medina indicó que fue amenazada por amigo de 'La Chama' y que Nicola Porcella mandó a su abogado al programa

Tras destapar el caso de Poly Ávila, quien fue drogada en una fiesta en Asia donde estuvieron Alexandra Méndez, 'La Chama', Nicola Porcella e Ignacio Baladán, Magaly Medina, conductora de 'Magaly Tv. La firme', arremetió contra los dos primeros en su programa.

Magaly Medina inició su programa indicando que desconocía quién era Alexandra Méndez, 'La Chama': "No sé qué bichos raros aparecen aquí todos los días, ¿qué es? ¿una Kardashian? Ahora dices que no viste nada, mamita. Ahora vamos a refrescarte la memoria", sostuvo la 'Urraca' sobre el caso de Poly Ávila.



Magaly Medina contó que cuando un reportero de su programa se acercó a entrevistar a Alexandra Méndez, 'La Chama', una persona, quien estaba con la venezolana bajó de un Porsche para amenazar al conductor de la camioneta del programa y decirle que "no jueguen con fuego que se pueden quemar".



"Una de las personas que estaba con 'La Chama' en el Porsche se acercó al chófer de la unidad móvil de mi programa para preguntarle: 'Eres de Magaly, ¿verdad?', para luego agregar que 'no jueguen con fuego porque se pueden quemar'. ¿Qué fue eso? ¿Una amenaza?", dijo Magaly Medina.



Asimismo, Magaly Medina indicó que Nicola Porcella mandó a su abogado a las instalaciones de ATV, donde se emite el programa 'Magaly Tv. La firme' tras la denuncia de Poly Ávila.



"No me manden al canal a sus abogados como lo hizo Nicola Porcella en la mañana, a querer que me rectifique de algo que no he dicho. Como se lo aclaré al señor abogado: esto es parte de las investigaciones que este programa tiene en curso. En cierta manera, se lo dije como una cortesía", concluyó Magaly Medina.