"Poly Ávila está mal, no para de llorar. Le afecta mucho, no quiere salir de su casa", contó André Castañeda

André Castañeda afirmó que Paula Ávila se encuentra mal anímicamente, desde que denunció públicamente y ante las autoridades que fue drogada sin su consentimiento en una reunión que se realizó en una casa del sur.



“‘Poly’ Ávila está mal, no para de llorar. Le afecta mucho, no quiere salir de su casa. No está pasando por un buen momento”, dijo André Castañeda, quien añadió que este fin de semana ‘Poly’ Ávila estuvo con él en la playa, pero descartó que vayan a retomar su relación.



Asimismo, reiteró que la gaucha no ha acusado a nadie de suministrarle la sustancia tóxica y que hay más víctimas.



“Ella no es la única que se quejaba de que le habían suministrado, sin su consentimiento, alguna sustancia. Habían más chicas que presentaban los mismos síntomas... hay conversaciones, testimonios y ellas ante las autoridades van a tener que decir la verdad... Yo a ‘Poly’ (cuando la recogió) la veo totalmente desenfocada, ida, irreconocible. Nunca le he visto la cara así, las actitudes, los gestos. Me asusté. Estaba totalmente drogada”, señaló André Castañeda.

De otro lado, afirmó que si él hubiera estado en la fiesta habría llamado a las autoridades.



“Si tú no tuviste nada que ver, eres el primero en decir ‘vamos a esclarecer esto’... por mi seguridad porque si yo no fui, puedo ser sospechoso”, indicó.



LE RESPONDE

De otro lado, Magaly Medina dijo anoche en su programa que a través del estudio de abogados del canal respondió la carta notarial que le envió Nicola Porcella.



“Yo, a través de los abogados del canal, estoy respondiendo tu carta notarial Nicola Porcella. Es más, lee bien, tú me mandaste diciendo que yo te acusé de un montón de cosas, cuando jamás las dije y por esa razón yo te podría contrademandar. Porque si no lees bien te voy a cantar la canción con la que empecé el programa : ‘eres lindo, pero bruto’”, indicó.



Además, señaló que a ella sí le interesa descubrir la verdad.