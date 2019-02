Poly Ávila arremete contra 'La Chama' y defiende a André Castañeda en nuevo video de Instagram

La modelo argentina Poly Ávila volvió a publicar un video en Instagram en el que se muestra muy afectada por la situación en la que se ve involucrada tras denunciar que fue drogada en una fiesta a la que asistieron muchos personajes de la farándula.

Alexandra Méndez 'La Chama', una de las personas que estuvo presente en la polémica fiesta, se defendió de las acusaciones que la involucran en lo sucedido con Poly Ávila.

"Lo que me molesta es la manera en que se ha manejado todo y que él (André Castañeda) nos ha dejado mal a nosotros 4 cuando habían 20 personas" , dijo 'La Chama' en 'Válgame Dios' dejando en evidencia la molestia que tiene con Castañeda.

Poly Ávila e Ignacio Baladán

En su cuenta de Instagram, Poly Ávila aclaró que André Castañeda nunca quiso "lanzarla del auto" tal y como se había afirmado en otro programa de TV, en un supuesto audio.

La excombatiente pidió a 'La Chama' que no trate de desviar las investigaciones declarando cosas "fuera de lugar" como lo dicho sobre André Castañeda.

"La denuncia ya está hecha. Necesito volver a mi vida normal. André estaba tan enojado y frustrado al ver que le hacían eso (drogar) a una persona contra su voluntad. No entiendo cómo pueden usar esto para desvirtuar la denuncia.", precisó Ávila.

Imágenes de la fiesta de Poly Ávila

"Es lamentable todo lo que estaba pasando. André por ayudarme, yo por hacer la denuncia. Quiero que quede claro que André jamás me quiso tirar del carro. Mi ex relación no tiene nada que ver con esto. André me quiso ayudar y no tiene nad que ver. Fue solo una expresión", añadió.

"Es horrible, es frustrante. Quiero que encuentren al put** culpable y que toda esta mierda** se acabe. Dejense de joder ", precisó Poly Ávila, entre lágrimas.