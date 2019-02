Poly Ávila recibió llamadas y mensajes para que desista de hacer su denuncia, aseguró André Castañeda

André Castañeda afirmó que Poly Ávila ha recibido llamadas y mensajes para presionarla y desista de hacer su denuncia.



“Ella (Poly) está estresada, tiene mucha presión por llamadas y mensajes que ha recibido por este caso. Por eso, tiene que hacer todo por el lado legal para llegar a conocer al responsable”, comentó André Castañeda.



Luego, negó que tenga algún problema personal con Nicola Porcella, pero le pidió que acuda ante las autoridades a contar todo lo que sabe sobre dicha fiesta.



“Nunca he acusado a nadie, espero que los que participaron de la fiesta salgan a declarar. Con Nicola no tengo ningún problema, no es nada personal, y espero que cuente a las autoridades todo lo que vio para llegar al culpable de lo que ha pasado con Poly”, expresó.