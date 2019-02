Poly Ávila reconoció ser la joven que fue drogada en fiesta donde estuvieron chicos reality | VIDEOS

Tras la denuncia de André Castañeda de indicar que una amiga suya fue drogada en una fiesta en una casa de playa en la que estuvieron tres chicos reality, Poly Ávila reconoció en Instagram ser ella la joven que pidió ayuda al que fuera su expareja al sentirse mal tras tomar una bebida.



A través de cuatro videos que colgó en su red social, Poly Ávila contó lo que realmente pasó aquella noche del 26 de enero. "Fui a una reunión, una parrillada con amigos, con gente conocida y gente que no conocía. Me empecé a sentir mal, muy mal y me asusté", dice la argentina en el primer video.

"Me contacté con André para que me vaya a buscar y me hice un examen toxicológico que dio positivo en anfetaminas (droga)", relata Poly, quien agregó que desconoce quién fue la persona ni en qué momento le pusieron la droga. "No sé quien fue, no sé en que momento pasó. No hice la denuncia porque me puse en contacto con mi abogado".

Asimismo, Poly Ávila manifestó que no denunció el caso en su momento debido a que no sabía qué hacer por miedo a que la juzguen, pero que "estoy con mi abogado viendo el tema legal, porque nadie más que yo quiere encontrar a la persona que hizo esto"



Indicó que al escuchar las declaraciones de André Castañeda se puso nerviosa y siguió el consejo de su abogado de no decir nada porque al no tener el nombre de la persona y "esto es algo que tiene que tratar la justicia"

"La investigación que se lleve adelante lo va a descubrir. Es un tema muy grave. Si algo puede servir para que las chicas tengan cuidado, pero nosotras no deberíamos estar preocupadas al momento de salir a una parrilla o una reunión. Lamentablemente hay gente que no piensa como uno y pasan estas cosas", finalizó Poly Ávila.