¡NO VA MÁS! Poly Ávila fue retirada de 'El artista del año' y envía este fuerte mensaje en Instagram

Debut y despedida. La argentinaPoly Ávila no va más en la actual temporada de ' El artista del año', así lo confirmó ella misma en su cuenta de Instagram donde publicó un extenso mensaje en el que expresa su sentir tras conocerse la noticia.

Todo parece indicar que su participación en la denominada 'Fiesta del Terror', en la que denunció haber sido dopada, habría sido el principal motivo por el que la producción de Gisela Valcárcel decidió separla del reality.

Como se sabe, Poly Ávila, al igual que Nicola Porcella, aún no soluciona sus problemas legales. La productora de 'Esto es Guerra', ProTV, habría influenciado en la decisión de retirar a la gaucha de las pantallas de América TV.

Poly Ávila fue retirada de 'El artista del año' Poly Ávila fue retirada de 'El artista del año'

''Quiero agradecerles por tantas muestras de cariño. De verdad que me llena el corazón recibir su buena vibra. Fue una mitad de año muy fuerte, pero de mucho aprendizaje. No hay tiempo para lamentos porque estoy enfocada solo en seguir creciendo, estudiando y haciendo lo que me apasiona. El universo es sabio, y sin dudas cuando se cierra una puerta se abren mil'', escribió Poly Ávila.

Luego de responder la interrogante de una seguidora sobre su continuidad en el reality, la excombatiente confirmó que ya no pertenecía a las filas de 'El artista del año'.

"No, ya no", escribió Poly Ávila en su cuenta de Instagram, para tristeza de sus fans.

EN GUERRA



Las dos productoras de América Televisión, Pro TV (Esto Es Guerra, En Boca de Todos) y GV Producciones (El Artista del Año) están enfrentadas. Tal y como lo comentó Meche Barrios en su columna Ampay, el chileno Pancho Rodríguez no estará más en el programa de Gisela Valcárcel.



Esta decisión habría sido tomada por Mariana Ramírez del Villar, productora general de Pro TV, luego de enterarse que en el programa de canto y baile participaría la argentina Poly Ávila. Como se sabe, la rubia denunció que en una fiesta donde también estuvo Nicola Porcella, se metió droga en el trago.